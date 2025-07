‘glo-for-music’,-concerto-a-sorpresa-dei-coma-cose

L’evento organizzato da BAT Italia riscuote grande successo

Napoli, 17 apr. – All’Arenile si è tenuta l’esibizione a sorpresa dei ComaCose. Il gruppo, ospite dell’evento glo for Music, ha realizzato i propri brani più iconici sorprendendo tutti i presenti. La tappa di Napoli è solo l’ultima del progetto itinerante organizzato da glo per accogliere al meglio l’estate nella penisola, dopo il successo dello scorso anno e i riscontri positivi nelle tappe precedenti. Fabio De Petris, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia, ha dichiarato: “glo for music così come glo for art lega il brand all’interno di spazi culturali molto importanti per i nostri consumatori. Si tratta di un percorso iniziato diversi anni fa fatto di cultura, arte e creatività. Vogliamo essere vicini in questo modo ai valori che caratterizzano i nostri consumatori, i quali vivono il nostro brand senza vincoli e con grande libertà”. L’evento, ormai appuntamento fisso per i giovani italiani, è un’occasione per immergersi nel mondo della musica e della creatività, unendo spontaneità e divertimento, in cui la protagonista assoluta è la freshness, una ventata di freschezza sensoriale e visiva che prende vita attraverso musica, creatività e stile, e che si concretizza nei nuovi dispositivi glo HYPER PRO Crystal in edizione limitata.