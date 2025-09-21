domenica, 21 Settembre , 25

Global Flotilla: “Avvistati diversi droni, questo ci preoccupa”

Global Flotilla: “Avvistati diversi droni, questo ci preoccupa”

ROMA – “Diversi droni, la cui origine non è ancora stata identificata, sono stati avvistati vicino alla flotta e al suo seguito. Questo improvviso aumento dell’attività aerea ha sollevato preoccupazioni. I nostri team stanno monitorando attentamente la situazione, dando priorità alla sicurezza di tutti a bordo e coordinandosi con i partner per documentare e valutare questi sviluppi”. Così fanno sapere sui propri profili social i responsabili della Global Sumud Flotilla, la flotta di imbarcazioni civili con a bordo aiuti umanitari che punta a raggiungere le cose di Gaza per rompere l’assedio di Israele.

Due barche sono già state sotto attacco aereo, da droni, mentre navigavano a largo della Tunisia.

