global-flotilla:-“avvistati-diversi-droni,-questo-ci-preoccupa”

ROMA – “Diversi droni, la cui origine non è ancora stata identificata, sono stati avvistati vicino alla flotta e al suo seguito. Questo improvviso aumento dell’attività aerea ha sollevato preoccupazioni. I nostri team stanno monitorando attentamente la situazione, dando priorità alla sicurezza di tutti a bordo e coordinandosi con i partner per documentare e valutare questi sviluppi”. Così fanno sapere sui propri profili social i responsabili della Global Sumud Flotilla, la flotta di imbarcazioni civili con a bordo aiuti umanitari che punta a raggiungere le cose di Gaza per rompere l’assedio di Israele.

Due barche sono già state sotto attacco aereo, da droni, mentre navigavano a largo della Tunisia.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it