Global Recycling Day: Italia leader, il sistema continua a investire 

Ministro: superato gli obiettivi europei

“L’Italia è leader europeo nell’economia circolare e intendiamo mantenere questa posizione di leadership. Stiamo lavorando in sede comunitaria per sostenere modelli nazionali di successo che altri paesi vorrebbero provare” – ha dichiarato Gilberto Pichetto – ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica in occasione della Giornata mondiale del riciclo”.

“In quasi ogni parte dell’imballaggio”, aggiunge Pichetto, “oggi l’Italia è già molto avanti rispetto agli obiettivi europei, segno di un impegno costante di un sistema che non smette di investire nella sostenibilità”.

“Il Programma nazionale di gestione strategica per l’economia circolare e la prevenzione dei rifiuti ci offre il quadro generale di cui abbiamo bisogno per raggiungere i nostri obiettivi”.

Nell’area del PNRR, ha ricordato il ministro, “abbiamo recentemente dato il via libera a 192 progetti per grandi investimenti nell’economia circolare, tra cui sia la costruzione di nuovi impianti che l’ammodernamento di quelli esistenti. Il programma rifinanzierà fondi a fondo perduto donazioni per l’acquisto di macchine eco-compatte per la raccolta differenziata delle bottiglie in PET”.

Parlando della Giornata Mondiale del Riciclo, il ministro ha inoltre aggiunto: “E’ anche un richiamo all’importanza di investire nella consapevolezza pubblica e nella corretta informazione. Così, i cittadini trasformano sempre più il riciclo in un contributo diretto alla tutela dell’ambiente e del pianeta”.

