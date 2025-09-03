mercoledì, 3 Settembre , 25

Global Sumud Flotilla: a bordo anche politici di Pd, Avs e 5Stelle

Redazione-web
Di Redazione-web

L’annuncio della referente italiana del progetto, Delia

Milano, 3 set. (askanews) – “Con noi partirà Benedetta Scuderi europarlamentare di Avs e ci saranno altri tre esponenti di altri due partiti: Arturo Scotto e Annalisa Corrado del Pd, Marco Croatti del Movimento cinquestelle”. Lo ha annunciato, in una conferenza stampa nella Sala Caduti di Nassirya al Senato, Maria Elena Delia, referente nazionale della Global Sumud Flotilla, missione internazionale civile e umanitaria con la quale decine di barche sono partite e partiranno da Spagna e Italia per portare aiuti a Gaza.”Hanno deciso di mettere i loro corpi sulle nostre barche e potete immaginare quanto questo per noi è importante, è molti anni che sul tema della Palestina noi ci eravamo sentiti soli e invece politica e attivismo in un mondo ideale dovrebbero viaggiare insieme”, ha concluso.

