Gmail per iOS supporta finalmente la Dark Mode

Gmail

Gratis

Scarica da App Store

Google, ha aggiornato oggi la sua app Gmail per iPhone e iPad sull’App Store con il supporto per la Dark Mode a livello di sistema.

Il supporto alla Dark Mode in Gmail funziona proprio come in altre app per iPhone e iPad: basta attivare la modalità in Impostazioni o Centro di controllo e Gmail assume immediatamente un aspetto oscuro. Inoltre, ci sono controlli manuali in-app per controllare la Dark Mode.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gmail per iOS supporta finalmente la Dark Mode proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento