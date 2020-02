Categoria: Primi piatti

Ingredienti per gli gnocchi senza uova

Patate 500 g

Farina 00 175 g

Sale fino 8 g

Per condire

Funghi orecchioni o ostrica (Pleurotus) 300 g (già puliti)

Funghi champignon 300 g

Valtellina Casera 150 g stagionato

Prosciutto crudo 100 g fetta intera

Grana Padano DOP 30 g da grattugiare

Aglio 1 spicchio

Peperoncino fresco 1

Rosmarino q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Burro q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione

Gnocchi gratinati ai funghi, passo 1

Per realizzare gli gnocchi gratinati ai funghi, per prima cosa lessate le patate per gli gnocchi: mettete le patate in una pentola, coprite con acqua fredda, portate a bollore e cuocete per circa 30-40 minuti, a seconda della loro dimensione (1). Nel frattempo preparate gli ingredienti per il condimento: pulite i funghi e tagliate i pleurotus a pezzi irregolari (2), poi tagliate gli champignon a fette dello spessore di circa 5 mm (3).

Gnocchi gratinati ai funghi, passo 2

Riducete a cubetti la fetta di prosciutto crudo (4). In una padella capiente versate un filo d’olio e soffriggete lo spicchio d’aglio con il rosmarino per 1-2 minuti, poi aggiungete il prosciutto (5) e il peperoncino tagliato a metà (6) e alzate la fiamma per 3-4 minuti.

Gnocchi gratinati ai funghi, passo 3

A questo punto versate i funghi (7), salate (8), pepate e cuocete a fuoco dolce per circa 15 minuti. Trascorso questo tempo, rimuovete l’aglio e il peperoncino (9) e tenete da parte.

Gnocchi gratinati ai funghi, passo 4

Quando le patate saranno cotte, schiacciatele ancora calde su una spianatoia utilizzando uno schiacciapatate (10), poi aggiungete la farina (11) e il sale (12).

Gnocchi gratinati ai funghi, passo 5

Impastate con le mani (13) fino ad ottenere un composto morbido ma compatto (14). Prelevate una porzione di impasto per volta e formate dei filoncini dello spessore di circa 2 cm (15).

Gnocchi gratinati ai funghi, passo 6

Tagliate i filoncini a tocchetti con l’aiuto di un tarocco (16) e trascinate ciascuno su un rigagnocchi o sui rebbi di una forchetta, premendo leggermente con il pollice (17). Sistemate gli gnocchi ottenuti su un canovaccio infarinato e mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua da salare a bollore. Nel frattempo tagliate il formaggio a cubetti (18).

Gnocchi gratinati ai funghi, passo 7

Tuffate gli gnocchi nell’acqua bollente (19). Non appena verranno a galla, scolate gli gnocchi e versateli nella padella con il condimento (20), poi saltate a fuoco vivace per qualche secondo, mescolando bene il tutto. Ora prendete una pirofila e ungete la base con un filo d’olio (21).

Gnocchi gratinati ai funghi, passo 8

Versate all’interno metà degli gnocchi conditi (22) e metà del formaggio a cubetti (23), poi unite il resto degli gnocchi (24).

Gnocchi gratinati ai funghi, passo 9

Terminate con il formaggio a cubetti rimasto, aggiungete qualche tocchetto di burro in superficie (25) e spolverizzate con il Grana grattugiato. Insaporite con una macinata di pepe (26) e cuocete in forno ventilato preriscaldato a 200° per 10 minuti, poi accendete il grill e gratinate per 3 minuti. I vostri gnocchi gratinati ai funghi sono pronti per essere serviti (27)!

Conservazione

Gli gnocchi gratinati ai funghi si possono conservare in frigorifero per un giorno. Potete congelare gli gnocchi crudi sistemandoli prima su un vassoio per poi trasferirli in un sacchetto per alimenti, così non si attaccheranno fra di loro. Potete cuocerli direttamente da congelati.

Consiglio

Se preferite potete utilizzare il prezzemolo al posto del rosmarino, oppure sostituire il casera con un altro formaggio a pasta filante meno stagionato. Potete variare la tipologia di funghi a seconda della stagione!

