martedì, 30 Giugno , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOGnocchi (Novartis): "Voce pazienti essenziale perché sia basata sul valore"
gnocchi-(novartis):-“voce-pazienti-essenziale-perche-sia-basata-sul-valore”
Gnocchi (Novartis): “Voce pazienti essenziale perché sia basata sul valore”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Gnocchi (Novartis): “Voce pazienti essenziale perché sia basata sul valore”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – “Il progetto ‘Pazienti in agorà’ nasce dall’obiettivo comune di una sanità partecipata, che è l’unico modo per avere una sanità sostenibile, equa e tempestiva. E’ per questo che dobbiamo trasformarci in una sanità che consideri e che si basi sul valore, che può essere considerato solo se teniamo in considerazione la voce delle persone che vivono la malattia tutti i giorni e quindi affiancare al valore clinico ed economico anche il valore sociale della cura”. Lo ha detto Chiara Gnocchi, Communication & Advocacy Head Novartis Italia, oggi a Milano, in occasione dell’incontro ‘Pazienti in Agorà. Verso una cura più vicina per tutti’, presso Sda Bocconi. 

  

“Le associazioni pazienti oggi portano competenza, passione e visione – spiega Gnocchi – Si tratta di tre ingredienti fondamentali che sono pronti a fornire alle istituzioni e alle autorità competenti al fine di lavorare insieme e produrre una medicina basata sul valore. In tale contesto, Novartis vuole essere partner del sistema e dare il proprio contributo nel rispetto di ciascun ruolo di responsabilità”.  

“Competenza, passione, visione – rimarca – sono ingredienti che accomunano associazioni di pazienti, clinici, direttori generali, istituzioni, ma anche noi come azienda. Si tratta di ingredienti che porteranno a un cambio di paradigma, da una medicina basata sull’outcome clinico a una medicina basata sul valore per il sistema. Questo è l’unico ingrediente che – conclude – ci permetterà di avere una medicina sostenibile, equa e tempestiva”. 

Previous article
Lino Banfi compie 90 anni: “Il mio segreto? La burrata. Ora sogno un ruolo da cattivo”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Lino Banfi compie 90 anni: “Il mio segreto? La burrata. Ora sogno un ruolo da cattivo”

(Adnkronos) - Ha trasformato il dialetto pugliese in un patrimonio nazionale e i suoi personaggi - da Oronzo Canà al Commissario Lo Gatto, dal...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sostenibilità, Gruppo InfoCamere: 133 milioni di valore distribuito nel 2025

(Adnkronos) - Nel corso del 2025 il Gruppo InfoCamere ha distribuito un valore economico pari a circa 133 milioni di euro, rafforzando le iniziative...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Menopausa, Colao (Css): “Serve più informazione per affrontare i cambiamenti ormonali”

(Adnkronos) - "La donna attraversa due grandi cambiamenti ormonali nel corso della vita: la pubertà, che segna il passaggio dall’infanzia all’adolescenza, un periodo in...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Paraguay, presidente decreta festa nazionale dopo l’impresa ai Mondiali contro la Germania

(Adnkronos) - Dopo l'impresa, è tempo di sorrisi. Il Paraguay ha eliminato la Germania ai sedicesimi dei Mondiali, firmando un'impresa memorabile per la storia...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.