Go2025, Fedriga: dimostrazione concreta di ciò che dovrebbe essere Ue

Oggi l’inaugurazione della Capitale europea della cultura

Roma, 8 feb. (askanews) – “Questa Capitale Europea della Cultura è la dimostrazione concreta di ciò che dovrebbe essere l’Europa: non un’entità astratta o burocratica, ma una realtà viva, fatta di popoli, identità e culture che si intrecciano, si contaminano e si arricchiscono a vicenda. È l’idea di Mitteleuropa che qui rivive con straordinaria forza: un’Europa di frontiera, crocevia di lingue, tradizioni e storie diverse, che si fondono in una sintesi di consolidata civiltà”. Così il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in un intervento sui giornali del Gruppo Nem in occasione della giornata inaugurale a Gorizia e a nova Gorica della Capitale europea della cultura.

“Questa esperienza di GO!2025 rappresenta un’Europa madre e non matrigna, capace di proteggere le sue comunità e di valorizzarne le peculiarità, dando voce ai territori, riconoscendo e promuovendo le identità locali senza appiattirle in un’uniformità priva di memoria – afferma ancora Fedriga -. La Capitale Europea della Cultura non è solo un evento, ma un’opportunità per l’Europa intera: quella di ritrovare il senso profondo delle nostre radici comuni, riscoprendo che la nostra forza sta nella nostra storia, nella nostra cultura, nella nostra capacità di convivere e collaborare”.