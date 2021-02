Goggia “Infortunio colpo durissimo, serve tanto coraggio”

ROMA (ITALPRESS) – “Stavolta mi serve davvero tanto coraggio. L’infortunio è stato un colpo durissimo, però preferisco concentrarmi su cosa posso fare piuttosto che pensare a quello che non ho potuto fare, anche se la mattina faccio fatica a non pensarci. Poi faccio andare la giornata concentrandomi sull’inizio del recupero. Ma è più facile affrontare una discesa”. Lo ha detto Sofia Goggia parlando dell’infortunio al ginocchio che l’ha costretta a saltare i Mondiali di Cortina. “Una settimana fa mi ha chiamato il Presidente della Repubblica Mattarella e mi ha fatto molto piacere pensando alla situazione italiana non idilliaca”, ha aggiunto la Goggia in occasione di una conferenza stampa organizzata da “Casa Italia” nell’ambito dei Mondiali di sci a Cortina.

