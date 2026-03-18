going-e-lonely-planet-lanciano-guida-su-boston

Milano, 18 mar. (askanews) – Going, tour operator specializzato sugli Stati Uniti, e Lonely Planet presentano la guida “Pocket Boston”, affiancata da nuovi itinerari sulla città e sul New England.

Boston sarà tra le sedi dei Mondiali FIFA 2026, con sette partite in programma di cui due a eliminazione diretta, e avrà un ruolo di primo piano anche nelle celebrazioni di America 250, il programma per i 250 anni della Dichiarazione d’Indipendenza. La città del Massachusetts è tra i luoghi simbolo della rivoluzione americana, dal Boston Tea Party alla battaglia di Bunker Hill.

Dal 12 maggio 2026 JetBlue avvierà il collegamento diretto stagionale tra Milano Malpensa e il Logan International Airport, operato con Airbus A321neo LR da 138 posti. Obiettivo dichiarato: proporre tariffe competitive accompagnate da un prodotto di bordo con componenti premium.

Going amplia l’offerta con city break dedicati ai quartieri storici, al waterfront e ai siti della rivoluzione americana, oltre a itinerari nel New England – Massachusetts, New Hampshire, Maine, Connecticut, Vermont e Rhode Island – e lungo la East Coast verso New York e Washington.

Tra le proposte anche pacchetti legati agli eventi del 2026, inclusi quelli marittimi nel porto di Boston con la partecipazione dell’Amerigo Vespucci a Sail Boston.

Boston è inoltre porta d’ingresso per itinerari regionali e hub strategico verso i Caraibi, con possibilità di combinare soggiorni urbani, estensioni balneari e crociere.