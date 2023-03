Going: il tour operator fa partire il programma Resort

nasce la divisione Going Resort, affidata a Beppe Pellegrino

Roma, 17 mar. (askanews) – Negli ultimi mesi, Il tour operator collegato al gruppo MSC Cruises si è reso protagonista di continue evoluzioni e sviluppi, a cominciare dai nuovi rilasci per la piattaforma di dynamic packaging Going4you, della divisione incoming Going2Italy, del programma sinergico con MSC, Going4Cruises. Ora è la volta di completare la propria offerta con Going Resort, che diventa una divisione aziendale dedicata al prodotto di ospitalità leisure, con il quale il tour operator intende ulteriormente caratterizzare e qualificare la sua proposta al mercato. La business unit viene affidata alla guida di Beppe Pellegrino, noto professionista del settore che ha una lunga carriera al suo attivo nell’ambito del tour operating e dell’hospitality, avendo operato in Italia e all’estero per I Grandi Viaggi, I Viaggi del Ventaglio, Pianeta Terra e Settemari.

«Dopo l’ingresso di Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going, l’arrivo recente di Roberto Pannozzo alla guida del settore incoming Goig2Italy ed oggi di Beppe Pellegrino in Going Resorts sono la testimonianza dell’investimento che il Gruppo ha deciso di operare con Going e della fiducia riposta in un progetto di crescita internazionale», ha dichiarato il CEO Domenico Pellegrino.

