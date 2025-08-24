domenica, 24 Agosto , 25

“Gol annullato per fuorigioco”, Como-Lazio nella storia: arbitro Manganiello spiega ai tifosi

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Como-Lazio fa la storia: il gol viene annullato e l’arbitro Manganiello spiega tutto al pubblico. 

La partita del campionato andata in scena al Sinigaglia tra la squadra di Fabregas e i biancocelesti di Sarri oggi, domenica 24 agosto, rappresenta uno spartiacque per il calcio italiano. Il motivo? Per la prima volta, una decisione dell’arbitro è stata ‘annunciata’ e spiegata ai tifosi dallo stesso direttore di gara, in questo caso Gianluca Manganiello. L’episodio al minuto 64′, quando Castellanos viene mandato a rete da Gila con un lancio millimetrico. L’attaccante stoppa il pallone e batte Butez, ma la posizione di partenza è irregolare. Come spiegato da Manganiello al pubblico del Sinigaglia.  

