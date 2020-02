Gol di Cauly da annullare, dubbi sul contatto Dyakov-Moses: la moviola di Inter-Ludogorets

​Il successo per 2-1 sul Ludogorets (dopo lo 0-2 maturato in Bulgaria nella gara d’andata) permette all’Inter di strappare il biglietto per gli ottavi di finale di Europa League, in programma tra il 12 e il 19 marzo. Il sorteggio è in programma alle 13 di oggi: non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione, con eventuali limitazioni saranno annunciate prima dell’evento. In attesa di conoscere il prossimo avversario della squadra di Antonio Conte,… continua a leggere sul sito di riferimento