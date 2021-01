L’attaccante del Milan, Rafael Leao, ha segnato un autentico gol-capolavoro! Una gioia per gli occhi, al di là di ogni logica di tifo. Nel corso di Benevento-Milan, match valido per la 15a giornata di Serie A, l’attaccante portoghese ha messo a segno una prodezza balistica che ha ricordato uno celebre gol di Dries Mertens in un Lazio-Napoli della stagione 2017/2018. Quella partita, giusto per amor di cronaca, finì con il risultato di 4 a 1 per i Sarri boys. Il gol di Leao, che vi mostriamo in video, sembra fare il verso a quello siglato ormai 4 anni fa dal belga. Guardare per credere. Qual è il più bello per voi?

Benevento-Milan, il tabellino

Benevento (4-2-3-1): Montipò; Letizia (38′ Improta), Tuia (61′ Foulon), Glik, Barba; Hetemaj (45′ Moncini), Schiattarella, Insigne (81′ Sau); Ioniță, Caprari (81′ Di Serio); Lapadula. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Pastina, Del Pinto, Basit, Tello, Dabo. All.: F. Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (81′ Conti), Kjaer (81′ Kalulu), Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Brahim Díaz (36′ Krunic), Calhanoglu, Rebic (70′ Castillejo); Leao. A disposizione: Tatarusanuanu, A. Donnarumma, Duarte, Musacchio, Frigerio, Hauge, D. Maldini, Colombo. All.: Pioli.

Marcatori: 15′ rig. Kessie, 49′ Leao

Espulsi: Tonali

Ammoniti: Schiattarella, Calhanoglu, Dalot, Leao

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/semo33xx/status/1345795590534397955″]

Questo invece il gol di Mertens

https://www.youtube.com/watch?v=_KU89I35wbY

The post Gol pazzesco di Leao! Ma è identico a un vecchio capolavoro di Mertens… – Le due reti a confronto | VIDEO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento