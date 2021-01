ROMA (ITALPRESS) – Vittoria netta e convincente dei Golden State Warriors nella notte italiana della regular-season dell’Nba, che ha ricordato Kobe Bryant ad un anno dalla sua scomparsa. Al Chase Center di San Francisco, il quintetto di Steve Kerr mette al tappeto i Minnesota Timberwolves per 130-108 con 36 punti di un ispirato Stephen Curry. Tra i padroni di casa, in campo anche l’azzurro Nico Mannion, impiegato per 2’27”. Decima affermazione di fila in trasferta per i Los Angeles Lakers, che espugnano per 115-108 il parquet dei Cleveland Cavaliers. Davanti ai duemila spettatori della Rocket Mortgage FieldHouse, si scatena LeBron James,

L’articolo Golden State a valanga, decima vittoria in trasferta per i Lakers proviene da Notiziedi.

