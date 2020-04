L’impatto del coronavirus sull’economia sta spingendo l’Europa in “una profonda recessione”, con gli economisti di Goldman Sachs che prevedono una contrazione del 9% del Pil dell’area dell’euro quest’anno, con “contrazioni maggiori in paesi del Sud, come Italia e Spagna”. Nel dettaglio, in un report diffuso oggi Goldman Sachs stima che il rapporto tra debito e Pil italiano arriverà “al 161% nel 2020 e rimarrà al di sopra del 145% nei prossimi anni”.

E spiega: “Il rapporto debito/Pil aumenterà di oltre 25 punti percentuali per l’Italia ma solo di 13 punti per la Germania. Il debito/Pil italiano e’ fissato al 161% nel 2020 e rimarra’

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Goldman Sachs: debito-Pil Italia nel 2020 al 161% proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento