golf-al-via-italian-pro-tour-con-tappa-in-lombardia

Roma, 7 apr. (askanews) – Si apre in Lombardia l’Italian Pro Tour presented by Buccellati con il Villa Paradiso Alps Open, quarto torneo stagionale dell’Alps Tour in programma dal 9 all’11 aprile al Golf Villa Paradiso di Cornate d’Adda, preceduto dalla Pro-Am dell’8 aprile. Si tratta del primo dei sei eventi del circuito organizzato dalla Federazione Italiana Golf con il supporto dell’advisor Infront Italy, giunto alla ventunesima edizione con logo rinnovato.

Field di alto profilo con 132 giocatori, tra cui 18 amateur, e grande attesa per Andrea Romano, leader dell’ordine di merito e reduce da due successi consecutivi in Egitto. Il 25enne capitolino punta al tris che gli garantirebbe il salto immediato sull’HotelPlanner Tour. Tra i principali avversari figurano lo spagnolo Mario Galiano Aguilar, secondo nel ranking, e gli irlandesi Robert Moran e Sam Murphy, vincitore del primo torneo stagionale. Presente anche Lorenzo Scalise, con esperienza internazionale e carta piena per l’HotelPlanner Tour.

Il torneo si disputa su 54 buche, con taglio dopo 36 per i primi 40 classificati e pari merito. Il montepremi è di 48.000 euro, con prima moneta da 6.900 euro.

Ad aprire la settimana sarà la Pro-Am con 18 team composti da un professionista e tre dilettanti, impegnati su 18 buche con formula scramble. Tra i partecipanti anche i golfisti paralimpici Cristiano Berlanda, Fabrizio Gardiol e Giulia Marabotti, a sottolineare il valore inclusivo dell’evento.

Prevista anche una Fun Zone aperta al pubblico tra venerdì e sabato, con aree food, esposizioni e attività per famiglie e bambini, oltre a eventi musicali che accompagneranno il torneo.

“L’Italian Pro Tour è un motore di sviluppo sportivo e territoriale, capace di rafforzare la diffusione e la percezione moderna del golf nel Paese”, ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Golf Cristiano Cerchiai. Soddisfazione anche da parte del presidente del circolo Vincenzo Fiordelisi: “Ospitare l’Alps Open è un onore e un’opportunità per valorizzare il territorio e la cultura del golf”. (Foto Raffaele Canepa)