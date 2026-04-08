golf,-al-via-villa-paradiso-alps-open

Roma, 8 apr. (askanews) – Si alza il sipario sul Villa Paradiso Alps Open, primo appuntamento dell’Italian Pro Tour presented by Buccellati, con la tradizionale Pro-Am disputata al Golf Villa Paradiso. L’evento inaugura la grande settimana di golf internazionale che dal 9 all’11 aprile vedrà protagonisti i migliori giocatori del circuito Alps Tour.

Ad aggiudicarsi la Pro-Am, con uno score di 30 colpi, è stato il team guidato dal francese Augustin Hole insieme a Davide Comastri, Marco Franceschini ed Enea Savini. Seconda posizione, sempre con 30 colpi ma penalizzata dallo score sulle seconde nove buche, per la squadra di Flavio Michetti con Daniele Pirola, Cristiano Brambilla e Gian Paolo Pozzi. Terzo posto, con 27 colpi, per il quartetto composto dal professionista Luca Galliano e dai paralimpici Cristiano Berlanda, Fabrizio Gardiol e Giulia Marabotti.

Nel corso della giornata si è registrata anche una hole in one, realizzata alla buca 9 da Maria Giardina Papa, momento che ha impreziosito una manifestazione già ricca di spunti tecnici e sportivi.

Da domani si entra nel vivo del torneo, che si giocherà sulla distanza di 54 buche con taglio dopo 36. Tra i protagonisti più attesi c’è Andrea Romano, leader dell’ordine di merito dopo due successi consecutivi in Egitto. Il 25enne capitolino punta al tris che gli garantirebbe il passaggio immediato all’HotelPlanner Tour. A contendergli il titolo ci saranno lo spagnolo Mario Galiano Aguilar e gli irlandesi Robert Moran e Sam Murphy, oltre all’azzurro Lorenzo Scalise, forte di una solida esperienza internazionale.

Tra le storie più significative quella del camerunense Issa Nlareb A Amang, esempio di resilienza e passione. Dopo aver subito amputazioni agli arti a causa di una grave infezione, è tornato a competere ad alti livelli, arrivando anche a superare il taglio in un torneo Alps Tour e distinguendosi nei circuiti dedicati agli atleti con disabilità.

Curiosità anche per la partecipazione, grazie a una wild card, di Mariano Di Vaio, volto noto del fashion internazionale con milioni di follower, ma anche grande appassionato di golf.

Il torneo mette in palio un montepremi di 48mila euro, con prima moneta da 6.900 euro. Il primo tee shot è fissato alle 7:45.

Accanto alla competizione sportiva, il Golf Villa Paradiso offrirà anche un ricco programma di intrattenimento con una Fun Zone dedicata a pubblico e famiglie, tra area food, spazi espositivi e attività ludiche. Il tutto immerso nello scenario naturale del Parco Adda Nord, contesto che unisce sport, natura e cultura, rendendo l’evento un appuntamento di rilievo per l’intero movimento golfistico italiano.