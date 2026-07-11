golf,-alps-tour:-in-spagna-primo-titolo-per-flavio-michetti

Roma, 11 lug. (askanews) – Prima vittoria sull’Alps Tour di Flavio Michetti. L’azzurro ha dominato con 192 (62 66 64, -24) colpi nell’Alps de Las Castillas, sul percorso del Club de Golf Lerma (par 72), a Lerma, nei pressi di Burgos in Spagna. Ha lasciato a due colpi il francese Theo Brizard, secondo con 194 (-22), e a tre gli spagnoli Daniel Berna Manzanares e Mario Galiano Aguilar, terzi con 195 (-21). In quinta posizione, con 196 (-20) l’inglese Mason Essam, il transalpino Alexandre Bauduin e l’iberico Alvaro Hernandez Cabezuela.

Buone prove anche di Marco Florioli, 12° con 199 (-17), e di Luca Cavalli, 14° con 200 (-16). Più indietro Luca Memeo, 23° con 202 (-14), Filippo Bergamaschi e Jacopo Albertoni, 28.i con 203 (-13), Filippo Grossi ed Enrico Di Nitto, 36.i con 205 (-11), e Manfredi Manica, 40° con 206 (-10).

Flavio Michetti, 22enne di Ascoli Piceno, ha firmato il quinto successo stagionale degli italiani sul circuito dopo i tre di Andrea Romano, per i quali ha avuto immediato accesso all’HotelPlanner Tour, e l’altro di Enrico Di Nitto. Preso il comando nel secondo giro ha concluso con un 64 (-8, un eagle, otto birdie, due bogey) con cui ha respinto il tentativo di rimonta di Brizard, che lo aveva agganciato sul “meno 22” (64 anche per lui con otto birdie), ma Michetti ha risolto la questione con due birdie a chiudere. Sul tour dal 2024, fino a oggi aveva ottenuto 16 top ten (tre volte runner up). Per il titolo è stato gratificato con un assegno di 7.930 euro su un montepremi di 53.000 euro. (Credit Raffaele Canepa 3Mind)