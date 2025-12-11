venerdì, 12 Dicembre , 25
Golf, Costantino Rocca alla guida della Scuola Nazionale di Golf

Roma, 11 dic. (askanews) – Costantino Rocca è stato nominato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Golf “Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico della Scuola Nazionale di Golf”, che ha sede al Golf Nazionale di Sutri (VT).

Il campione potrà dunque mettere la sua grande esperienza al servizio di quella che è la base operativa per tutte le figure professionali legate alla disciplina.

Rocca, 69enne di Bergamo, è stato primo italiano a disputare la Ryder Cup, vincendone due con il Team Europe e battendo in singolo Tiger Woods. Per anni numero uno del golf italiano, ha svolto una lunga carriera sul circuito europeo, dove ha conquistato cinque successi. Ha poi giocato sul Legends Tour ottenendo due vittorie.

