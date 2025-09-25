golf,-da-domani-la-ryder-a-new-york,-si-parte-con-i-foursome

venerdì, 26 Settembre , 25

Roma, 25 set. (askanews) – Domani prende il via la Ryder Cup 2025 che si svolge a Bethpage Black, campo pubblico a Long Island, nell’area urbana di New York, a una cinquantina di chilometri da Manhattan.

Si comincia alle 7.10 ora locale (13.10 in Italia) con i foursome. I primi a scendere sul tee della buca 1 saranno Bryson DeChambeau/Justin Thomas USA -J on Rahm/Tyrrell Hatton UE 7.26 (13.26) Scottie Scheffler/Russell Henley USA – Ludvig Aberg/Matt Fitzpatrick UE 7.42 (13.42) Collin Morikawa/Harris English USA – Rory McIlroy/Tommy Fleetwood UE 7.58 (13.58) Xander Schauffele/Patrick Cantlay USA – Robert MacIntyre/Viktor Hovland UE

Nella formula Foursome i giocatori si alternano nel colpire la palla per ogni buca, decidendo chi dei due colpirà per primo nelle buche pari e chi nelle dispari.

Alle 12.25 (18.25) Usa e Europa si sfideranno nei fourball.

Nella giornata inaugurale sul green è atteso anche il presidente Usa, Donald Trump.

