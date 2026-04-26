golf,-dominio-azzurro-ai-campionati-internazionali-d’italia

Roma, 26 apr. (askanews) – Dominio azzurro ai Campionati Internazionali d’Italia. Gli italiani hanno fatto l’en plein con i successi sia nell’individuale che nel Nations Trophy. Nel torneo maschile, sul percorso del Circolo Golf Villa d’Este (par 69), ha vinto Giovanni Binaghi (Monticello), e in quello femminile, al Golf Club Is Molas (par 72), ha conquistato il titolo Natalia Aparicio (Asolo). Entrambe le manifestazioni hanno avuto il supporto di Genesis, Official Automotive Partner e di GTZ Distribution – Nike, Official Technical Sponsor.

Giovanni Binaghi, a Montorfano (CO), ha concluso la gara con 266 (68 65 66 67, -10) colpi alla pari con il ceco Louis Klein (266 – 66 65 70 65), e poi ha ottenuto il trofeo alla quinta buca supplementare con un birdie contro il bogey del suo forte avversario. In tal modo ha emulato suo padre Alberto, salito sul gradino più alto del podio quarant’anni prima, ora Commissario Tecnico Squadra Nazionale Dilettanti Maschile, che ha seguito la compagine ufficiale insieme ad Alain Vergari, vice Commissario Tecnico.

Nel Nations Trophy ai primi due posti i team azzurri. Italia 2 con Giampaolo Gagliardi (Olgiata), Carlo Roman e Francesco Petrangeli (Roma Acquasanta) si è imposta con 403 (-11) colpi davanti a Italia 1 con Filippo Ponzano (Torino), Michele Ferrero (Torino) e Giovanni Binaghi con 408 (-6). In terza posizione Danimarca 2 con 410 (-4).

A Pula (CA), Natalia Aparicio (Asolo) non ha concesso spazio alle avversarie conducendo la gara sin dal primo giro. Ha segnato 285 (70 69 74 72, -3) colpi, due di vantaggio sull’austriaca Johanna Janisch, che come lei era una delle favorite, seconda con 287 (-1), e tre sulla tedesca Yoo-Jin Bae, terza con 288 (par).

Nel Nations Trophy ha vinto con 443 (+ 11) colpi il team di Italia 1 con la stessa Aparicio, Giorgia Scortichini (Franciacorta) e Gemma Simeoni (Madonna di Campiglio). In seconda posizione con 446 (+14) la Francia e in terza con 448 (+16) Italia 2 con Guia Vittoria Acutis (Villa Condulmer, suo lo scorso anno il titolo nell’individuale), Giulietta Bertero e Maria Sole Albini. (Credit foto Renzo Capire)