sabato, 27 Giugno , 26

Strage di Ustica, Palazzo Chigi: “Governo si opporrà a richiesta di archiviazione”

(Adnkronos) - "Il governo, tramite l’Avvocatura dello Stato,...

Settecolli, record mondiale nei 100 stile libero per Steenbergen, primato italiano per Curtis

(Adnkronos) - Marrit Steenbergen fa la storia al...

Imperia, donna trovata morta in casa: il compagno si costituisce

(Adnkronos) - Una donna americana di 53 anni...

Musetti si separa da coach Perlas: “Grazie per il lavoro svolto insieme”

(Adnkronos) - Si chiude dopo sei mesi la...
HomeAttualitàGolf, Eugenio Chacarra al vertice dell’Open d’Italia
golf,-eugenio-chacarra-al-vertice-dell’open-d’italia
Golf, Eugenio Chacarra al vertice dell’Open d’Italia
Attualità

Golf, Eugenio Chacarra al vertice dell’Open d’Italia

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Roma, 27 giu. (askanews) – Lo spagnolo Eugenio Chacarra è stato il protagonista nel “moving day” del DS Automobiles 83° Open d’Italia dove con 196 (66 65 65, -17) potrà iniziare il giro conclusivo con il vantaggio di due colpi sul cileno Joaquin Niemann, il quale era al vertice dopo due turni, e sull’inglese Matt Wallace, secondi con 198 (-15). Sul percorso del Circolo Golf Torino (par 71) si è portato in top ten Guido Migliozzi, nono con 203 (65 69 69, -10), mentre il secondo tra gli italiani è il brillante amateur Filippo Ponzano, 22enne di Torino, tesserato per il circolo ospitante, che con lo score di 204 (69 69 66, -9) è salito dal 47° al 18° posto, fra l’entusiasmo del pubblico presente.

Esito del terzo round a sorpresa. Infatti dopo nove buche Niemann con cinque birdie e un bogey sembrava aver fatto il vuoto, ma all’improvviso il 27enne di Santiago del Cile, stella della LIV Golf, ha ceduto e con cinque bogey, contro un solo birdie nel rientro (71, par), ha lasciato la leadership a Chacarra il quale ha saputo rimontare grazie anche a tre birdie sugli ultimi quattro green (65, -6, sette birdie, un bogey). Wallace, che nel secondo giro ha realizzato il nuovo record del campo con 62 (-9), si è difeso con un 67 (-4, sei birdie, due bogey).

Si sono mantenuti in corsa per il titolo l’iberico Angel Ayora e il tedesco Nicolai Von Dellingshausen, quarti con 200 (-13), e ha chance il sudafricano Dylan Frittelli, sesto con 201 (-12). Più difficile il recupero per lo scozzese Richie Ramsay e per il danese Jeff Winther, settimi con 202 (-11). Migliozzi è in un gruppo di nove concorrenti che comprende, tra gli altri, l’iberico Nacho Elvira e il francese Martin Couvra. E’ scivolato in bassa graduatoria Patrick Reed, 61° con 209 (-4).

Degli altri italiani Lorenzo Scalise è 28° con 205 (-8), Edoardo Molinari e Matteo Cristoni 36.i con 206 (-7), Stefano Mazzoli 47° con 207 (-6) e Andrea Romano 66° con 210 (-3).

Migliozzi ha segnato un parziale di 69 (-2) colpi con quattro birdie e due bogey, Ponzano un 66 (-5) con cinque birdie di fila in partenza e completandolo con altri due birdie e due bogey.

“Ero partito con il piede giusto, poi ho fatto un po’ di fatica a mantenere il passo – le parole di Guido Migliozzi – Ho commesso qualche errore anche in occasioni in cui la situazione sembrava favorevole, ma va considerato che il caldo influisce sul rendimento. In particolare ho il rammarico per il bogey alla buca 17. Comunque, indipendentemente da cosa faranno i primi, se si vuole ambire a un grande torneo occorre partire forte e mantenere alto il ritmo: e questo è il mio obiettivo per il round finale”. (Credit foto: Raffaele Canepa, Veronica Pons, Claudio Scaccini – 3Mind – FIG)

Previous article
Il centrosinistra si mobilita per Federica Valenti: “Giù le mani dalla libertà di stampa”
Next article
Marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, in corso le ricerche

POST RECENTI

Attualità

Ustica, Governo si opporrà alla richiesta di archiviazione

Roma, 27 giu. (askanews) – Il Governo, tramite l’Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di...
Attualità

Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico

Milano, 27 giu. (askanews) – Luigi Cavallari, marito della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, è disperso nelle acque del lago di Vico, in provincia di...
Attualità

Golf, Aigg: Pallina d’Oro-Targa Fulvio Golob a Giulia Sergas e Alessandro Carrara

Roma, 27 giu. (askanews) – A Giulia Sergas e Alessandro Carrara, la Pallina d’Oro-Targa Fulvio Golob, il riconoscimento che dal 2005 l’Associazione Italiana Giornalisti Golfisti...
Attualità

Vino, Venissa presenta tre cru di Dorona nella Laguna Nord di Venezia

Milano, 27 giu. (askanews) – Venissa presenta tre nuovi cru di Dorona e affida a Mazzorbo, Torcello e San Maffio il racconto di tre diverse...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.