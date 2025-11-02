golf,-hotelplanner-tour:-anche-celli-e-mazzoli-sul-dp-world-tour

domenica, 2 Novembre , 25

Roma, 2 nov. (askanews) – Renato Paratore, Filippo Celli e Stefano Mazzoli sono tra i venti giocatori che hanno ottenuto la ‘carta’ per partecipare al DP World Tour 2026. Sono state assegnate dopo l’ultimo evento dell’HotelPlanner Tour, il Rolex Grand Final, ai primi della Road to Mallorca (ordine di merito). Mentre Paratore, con tre successi stagionali (4° nel ranking) e Celli (7°) si erano già assicurati il cambio di circuito con un buon anticipo, Mazzoli ha conquistato il pass con una gara da protagonista, classificandosi secondo con 276 (66 70 71 69, -12) colpi sul percorso del Club de Golf Alcanada (par 72), a Port d’Alcúdia nell’isola spagnola di Mallorca, salendo all’ottavo posto nella graduatoria dei migliori. Nel torneo Celli ha concluso al 18° con 283 (73 72 69 69, -5) e Paratore al 30° con 286 (71 67 76 72, -2).

Ha vinto con 273 (71 67 65 70, -15) colpi l’inglese James Morrison e in tal modo è entrato tra i venti, volando dalla 36ª alla sesta posizione nella Road to Mallorca. Terzi con 277 (-11) lo scozzese Euan Walker, lo svedese Albin Bergstrom e il sudafricano Daniel Van Tonder e sesto con 278 (-10) il francese Felix Mory.

Mazzoli ha segnato 69 (-3) colpi con sette birdie, due bogey e un doppio bogey e stesso parziale per Celli (-3) con tre birdie, senza bogey. Per Paratore 72 (par) colpi con sei birdie, quattro bogey e un doppio bogey. (Foto Federgolf)

