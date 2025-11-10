lunedì, 10 Novembre , 25
Golf, il presidente Cerchiai al 95esimo meeting Aitg

Di Redazione-web

Roma, 10 nov. (askanews) – Il presidente della Federazione italiana golf, Cristiano Cerchiai, è intervenuto al Parc Hotel Paradiso & Golf Resort di Peschiera del Garda in occasione del 95esimo Meeting nazionale dell’Aitg (Associazione italiana tecnici di golf). Tema del meeting: analisi e strategie per il golf del futuro e per il futuro del golf.

Cristiano Cerchiai, nel corso del suo intervento, oltre a manifestare l’importanza della proficua collaborazione con l’Aitg, ha illustrato gli obiettivi strategici di “GolfPop”, il nuovo progetto a lungo termine ideato dalla Fig per la crescita del golf, con l’obiettivo di incrementare i praticanti, a partire dai giovani, e di cambiare la percezione di questo sport superando preconcetti e luoghi comuni. “GolfPop”, che prenderà il via all’inizio del 2026, prevede in questa fase la possibilità di adesione per le Associazioni e le Società affiliate/aggregate, direttamente dall’area riservata del server Fig.

