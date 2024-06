golf,-il-tedesco-marcel-siem-vince-l’open-d’italia

Quattro azzurri in tope ten, Pavan quinto

Roma, 30 giu. (askanews) – Il 43enne tedesco Marcel Siem ha vinto con 274 (69 68 66 71, -10) colpi l’81° Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna, sul percorso dell’Adriatic Golf Club (par 71) a Cervia.

Un finale al cardiopalma grazie al lungo putt per il birdie sull’ultima buca, che ha permesso a Siem di raggiungere il nordirlandese Tom McKibbin (71 70 68 65) e poi superarlo con un birdie alla prima buca supplementare.

Al terzo posto con 275 (-9) l’altro tedesco Jannik De Bruyn e lo statunitense Sean Crocker. E’ il secondo tedesco a imporsi nell’Open dopo Bernhard Langer, che fatto la doppietta (1983, 1997), e con il quale ha vinto la World Cup nel 2006. E’ stata la sua quarta gara dopo uno stop per un intervento chirurgico a un’anca. Per il titolo ha ricevuto un assegno di 552.500 dollari (516.774 euro) su un montepremi di 3.250.000 dollari.

Quattro azzurri hanno concluso in top ten. Il migliore è stato Andrea Pavan, quinto con 276 (64 73 69 70, -8), che ha ricevuto il Trofeo Regione Emilia-Romagna, e subito dietro, decimi con 277 (-7) Matteo Manassero, Gregorio De Leo e Filippo Celli.