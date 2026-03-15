golf,-in-australia-brilla-hannah-green,-17esima-fanali

Roma, 15 mar. (askanews) – L’australiana Hannah Green ha vinto con 277 (70 69 68 70, -11) il Women’s Australian Open, quarto torneo stagionale del Ladies European Tour, il terzo organizzato di fila in Australia in collaborazione con il WPGA Tour of Australasia, sul percorso del Kooyonga Golf Club (par 72) a Lockleys, nei pressi di Adelaide, dove si sono classificate al 17° posto con 287 (-1) Alessandra Fanali e al 45° con 294 (+6) Roberta Liti.

La vincitrice ha preso il comando nel terzo round e nel quarto con un 70 (-2, tre birdie, un bogey) ha contenuto il ritorno delle avversarie prevalendo di un colpo sulla connazionale Cassie Porter e sulla francese Agathe Laisne, seconde con 278 (-10). In quarta posizione con 282 (-6) la sudafricana Casandra Alexander e l’australiana Karis Davidson, in sesta con 283 (-5) l’argentina Magdalena Simmermacher e in settima con 284 (-4) la neozelandese Momoka Kobori, la gallese Darcey Harry e la ceca Jana Melichova. Non sono riuscite a rendersi protagoniste le altre due Major Champions in campo insieme alla Green, che riscuotevano i favori della vigilia, le australiane Grace Kim, decima con 285 (-3), e Minjee Lee, numero quattro mondiale, 29ª con 291 (+3).

Hannah Green, 29enne di Perth, che svolge la propria carriera nel LPGA Tour, ha siglato il primo titolo sul LET che gli vale anche per il circuito di australiano. Nel suo palmarès figurano pure sette successi nel tour USA, major compreso (KPMG Women’s PGA Championship, 2019), tre sull’Epson Tour e quattro in quello di casa, al netto dell’attuale. Per l’exploit ha ricevuto un assegno di 157.240 euro su un montepremi di circa 1.030.000 euro (1.700.000 dollari australiani la cifra ufficiale).

Alessandra Fanali (69 73 72 73), 26 anni, autrice a chiudere di un 73 (+1, quattro birdie, tre bogey, un doppio bogey), ha conseguito la seconda top 20, nelle prime quattro presenze, dopo il 16° posto nel NSW Open, andando a premio anche nelle altre due. Roberta Liti (77 72 74 71), 30 anni, ha guadagnato sette posizioni con un 71 (-1, quattro birdie, tre bogey). Ha disputato tre gare con miglior prestazione la sesta piazza nel precedente Australian Women’s Classic.

Sono uscite al taglio Alessia Nobilio, 24 anni, 76ª con 151 (+7), Anna Zanusso, 25 anni, 105ª con 154 (+10), e Matilde Partele, 20 anni, 120ª con 156 (+12).