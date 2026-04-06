golf,-in-francia-vince-benedicte-brent-petersen

Roma, 6 apr. (askanews) – La danese Benedicte Brent-Petersen ha superato nella finale su 36 buche per 7&6 Natalia Aparicio e ha vinto l’Internationaux de France U21 Filles sul percorso del Golf de Saint-Cloud (par 71), a Garches in Francia. In semifinale la vincitrice, che si è assicurata il Trophée Esmond, ha sconfitto la svizzera Lana Guyot (2&1), mentre l’azzurra ha battuto la spagnola Amanda Revuelta (2&1).

Natalia Aparicio 18enne nata a Lima (Perù) e portacolori dell’Asolo Golf Club, è stata autrice di una grande prova a iniziare dalla qualificazione su 36 buche medal, che ha concluso in seconda posizione con 137 (64 73, -5) colpi salendo sul secondo gradino del podio nel Trophée Claude-Roger Cartier, assegnato alla prima in graduatoria, la ceca Anna Ludvova (136 – 67 69, -6). Poi nella corsa alla finale ha eliminato ottime atlete tra le quali l’austriaca Johanna Janisch (1 up) nei quarti, rimontando da un 3 down dopo sette buche, e la stessa Revuelta, una delle migliori iberiche del momento. In precedenza aveva messo fuori gioco l’inglese Mia Ingham (1 up), l’irlandese Emma Fleming (3&1) e la belga Anais Nicolas (1 up).

Benedicte Brent-Petersen ha estromesso la tedesca Sophie Renner (4&2), l’iberica Nagore Martinez (1 up), due transalpine, nell’ordine Charlotte Bouquet (1 up) e Teodora Nicolovski (1 up), e poi la Guyot.

Oltre alla Aparicio altre sei italiane hanno avuto accesso ai match play. Ha disputato tre turni Alice Alexandra Negroni (alla 19ª sulla transalpina Salome Lumbaca, 4&3 sull’iberica Carlota Lopez Minguela e 3&2 da Amanda Revuelta), ne ha giocati due Gemma Simeoni (5&4 sulla norvegese Henriette Spilling Gjelten e 2&1 da Anais Nicolas) e uno Paris Appendino (2&1 dalla svizzera Anahie Lohner Hutzli), Giulietta Bertero (alla 19ª dalla spagnola Ioana Garcia Trifu), Maria Sole Albini (3&2 dall’altra iberica Luna Isabella Valencia Mejia) e Noa Zocco (4&3 dall’inglese Charlotte Naughton).

In qualifica sono terminate al 10° posto con 141 (69 72, -1) Bertero (Torino), al 17° con 142 (71 71, par) Appendino (Torino), al 27° con 143 (70 73, +1) Negroni (Villa Condulmer), al 30° con 144 (75 69, +2) Albini (Royal Park I Roveri), al 50° con 148 (72 76, +6) Simeoni (Madonna di Campiglio) e al 51° con 149 (78 71, +7) Zocco (Asolo). Al 29° Brent-Petersen con 143 (+1). Out al taglio Giorgia Scortichini (Franciacorta) 71ª con 152 (+10), Guia Vittoria Acutis (Villa Condulmer) 84ª con 154 (+12) e Francesca Pencelli (Roma Acquasanta) 101ª con 157 (+15).

Nella Nations Cup/Coupe Vilmorin ha prevalso il team di Spagna 2 (Carolina Perez-Tasso Rodriguez, Amanda Revuelta, Nagore Martinez) con 275 (132 144, -9) colpi. In seconda posizione con 279 (-5) Francia 1, in terza con 282 (-2) Spagna 1 e Svizzera 2, in quinta Italia 1 (Aparicio, Scortichini, Simeoni) con 283 (136 147, -1) e in 12ª con 291 (149 142, +7) Italia 2 (Appendino, Pencelli, Zocco). Con le azzurre Alex Senoner, Allenatore Responsabile Squadra femminile Under 18, e l’accompagnatore Stefano Sardi.

Nell’evento, nato nel 1959 e giunto alla 67ª edizione, sono state cinque le italiane che hanno conquistato il titolo: Eva Ragher (1973), Giovanna Foglia (1974), Stefania Croce (1987), Virginia Elena Carta (2014) e Francesca Fiorellini (2021). Sono terminate al secondo posto Sabina Pischiutta (1979), Elena Girardi (1985), Margherita Rigon (2002) e la citata Acutis (2025). Tra le past winner le francesi Catherine Lacoste, Marie-Laure De Lorenzi e Celine Boutier, l’inglese Thris Johnson, la svedese Maria Hjorth, la spagnola Carlota Ciganda e l’irlandese Leona Maguire.