Golf in Piazza, a Brescia festa con vista sulla Ryder Cup

Circa 2000 persone a Piazza della Vittoria per swing e putt

Roma, 2 apr. (askanews) – Una domenica speciale per Brescia, protagonista della “Road to Rome 2023” con l’evento “Golf in Piazza” che ha visto Piazza della Vittoria trasformarsi in un percorso di gioco per tantissime famiglie, a 180 giorni dalla Ryder Cup di Roma. Da Bergamo – dove il 1° aprile oltre 3.000 persone si sono cimentate nel golf sul Sentierone – a Brescia, che ha registrato circa 2000 presenze, le Capitali della Cultura 2023 hanno accolto il trofeo della Ryder Cup come ospite d’onore per un week-end all’insegna del divertimento e dell’inclusione.

Tredici postazioni di prova nel cuore della città per far scoprire la magia del green e proiettare la Lombardia, cuore pulsante del movimento golfistico italiano, verso la sfida Europa-Usa in programma al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio. Oltre 5.000 presenze complessive tra Bergamo e Brescia, con famiglie e bambini curiosi di provare un nuovo sport. Altre due tappe da ricordare per la “Road to Rome” – che quest’anno si era aperta con un doppio evento organizzato simultaneamente a Milano (Piazza Duomo) e Roma (Via delle Magnolie – Villa Borghese) – con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone al golf, dimostrando l’accessibilità e il carattere aggregante di questa disciplina, e nel contempo rendere sempre più iconico il trofeo della Ryder Cup, il sogno di ogni golfista.

“Golf in Piazza” a Brescia, alla presenza di Sandro Menichelli, Capo di Gabinetto del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani, ha visto la Federazione Italiana Golf partecipare con Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2023; i consiglieri federali Marco Durante e Alberto Treves de Bonfili; Marta Maestroni, Segretario Generale; Carlo Borghi, Presidente Comitato Regionale Lombardia. Presenti anche una rappresentanza di circoli bresciani, a partire da Gardagolf & Country Club, proseguendo con Franciacorta, Golf Club Chervò San Vigilio e Bogliaco per illustrare l’offerta golfistica del territorio tra sport e turismo.

Komen Italia e FIG insieme per la prevenzione – Non solo golf. A Brescia spazio anche alla prevenzione grazie alla presenza di Komen Italia – Associazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno e Charity Partner del Progetto FIG “Golf è Donna” – che si propone di promuovere la prevenzione e porre l’attenzione sulla salute delle donne attraverso l’adozione di sani stili di vita che comprendano anche una corretta alimentazione e attività sportiva. Focus sul binomio sport e prevenzione anche con il progetto Golf for the Cure, evento di raccolta fondi in favore dei progetti di Komen Italia per la salute delle donne.

