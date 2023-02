Golf in Piazza, Abodi: “Ryder Cup va oltre competizione agonistica”

A villa Borghese Chimenti, Montali, Massolo

Roma, 11 feb. (askanews) – Presente alla manfestazione di Golf in piazza del lancio a 230 giorni dalla Ryder Cup il ministro dello sport Andrea Abodi: “Questo – dice – è un evento meraviglioso e questa giornata sarà un’altra giornata di lancio, per arrivare poi all’appuntamento tra Europa e Stati Uniti. La Ryder Cup va molto oltre la competizione golfistica è l’ulteriore salto di qualità del golf in Italia, con investimenti che torneranno utili alla comunità. Ooltre al golf migliorerà la qualità della vita dei cittadini che vivono ogni giorno i problemi della vita quotidiana attorno al Marco Simone. Il governo è compatto perché crede che questo avvenimento porterà certamente sviluppo non soltanto dal punto di vista sportivo, ma dal punto di vista turistico e anche della diplomazia del Golfo, perché abbiamo appuntamenti ambiziosi”. Sull’evento il presidente della Federgolf Franco Chimenti aggiunge: “L’Italia è pronta? Beh, è una soddisfazione grandissima, soprattutto avere dei politici voglio dire così importanti accanto, che hanno creduto in un progetto che darà grandi risultati. Grazie a tutti per per questa partecipazione straordinaria”. Da Gian Paolo Montali una considerazione su un progetto che lascerà anche una Legacy oltre il risultato. Oltre l’avvenimento sportivo. “Sì, abbiamo più di una Legacy. Questo è un progetto del paese Italia, la loro presenza qua ci onora e dà dimostrazione che quando le cose vengono fatte con buon senso, con rigore possono fare veramente diventare questo uno dei paesi più importanti del mondo e in grado di fare qualunque cosa”. Presente anche Giampiero Massolo presidente del Comitato promotore Expo Roma 2030: “Questo è un traino formidabile per la candidatura di Roma 2030 e intanto un esempio molto concreto della nostra capacità di attrazione della nostra capacità di accoglienza e di organizzazione. E anche su questo e non soltanto sulla forza, diciamo delle finanze che si misura una candidatura e noi siamo assolutamente fiduciosi di portarla avanti.

