Golf in Piazza, Tajani: “Ryder Cup 23 volàno per Expo 2030”

Il ministro alla manifestazione di lancio di Villa Borghese

Roma, 11 feb. (askanews) – “Golf in Piazza è anche un volàno per presentare la candidatura di Roma 2030”. Lo ha detto il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Villa Borghese nell’appuntamento di promozione della Ryder Cup 23 organizzato dalla Federgolf. “Una grande Capitale come Roma può organizzare un grande evento come la Ryder Cup e può anche essere la sede dell’Expo 2030. La Ryder Cup è l’appuntamento sportivo più seguito sul pianeta dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio. Sarà un ponte tra Italia, Europa e Stati Uniti, è un appuntamento che avrà tanti significati, ma deve attirare nel nostro Paese turisti amanti dello sport. Anche io imparerò, magari quando avrò un po’ più di tempo”. “Mi auguro che tutti i golfisti di rilievo possano, tornando nei loro paesi, “pensare che l’Esposizione universale si possa fare in Italia. Questo significa far contare di più la nostra Nazione nel mondo e far crescere la nostra economia, perché vuol dire far arrivare milioni di turisti in più”. Il fatto che a Roma e Milano si possa contemporaneamente presentare ai cittadini questo sport è uno strumento per preparare la candidatura di Expo. Secondo Tajani la Ryder è la testimonianza che il sistema Italia funziona. “Significa far contare di più l’Italia nel mondo e far crescere la nostra economia. Ryder Cup Ed Expo 2030 significa portare milioni di persone in Italia e far crescere la nostra economia”. Ryder significa anche l’Europa che affronta gli Stati Uniti sotto una unica bandiera. “Bella idea. avevamo anche pensato a una squadra europea per le Olimpiadi. E’ un messaggio a favore dell’Europa e delle relazioni transatlantiche. Mi auguro che i turisti che verranno possano essere anche di più dei 300mila stimati”. Roma candidata alle Olimpidi? “Sbagliato non farlo per il 2024. Ora vediamo per Expo2030 poi penseremo alle Olimpiadi. Roma può accogliere qualsiasi evento”

