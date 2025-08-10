golf,-irish-challenger:-primo-titolo-per-guillamoundeguy

Roma, 10 ago. (askanews) – Il francese Oihan Guillamoundeguy con uno score di 277 (71 67 69 70, -11) colpi, ha conquistato il primo titolo sull’HotelPlanner Tour nell’Irish Challenge sul percorso del Killeen Castle Golf Course (par 72) di Dunsany, nella Contea di Meath in Irlanda, dove ha offerto una bella prova Stefano Mazzoli, quinto con 283 (70 68 72 73, -5). L’azzurro in tredici gare stagionali è andato sempre a premio con quattro piazzamenti in top ten.

Il vincitore ha superato di tre colpi lo svizzero Ronan Kleu, secondo con 280 (-8), e di quattro il danese Jeppe Kristian Andersen, terzo con 281 (-7) che, leader dopo tre giri, ha ceduto nettamente con un 77 (+5). In quarta posizione con 282 (-6) l’irlandese Robert Moran, mentre hanno affiancato Mazzoli l’inglese Will Enefer, il danese Gustav Frimodt, l’elvetico Benjamin Rusch e l’irlandese Paul McBride.

Oihan Guillamoundeguy, 20enne di Soorts-Hossegor, ha fatto i primi passi sull’Alps Tour dove si è imposto nel Red Sea Little Venice Open (2022, da dilettante) e nell’Abruzzo Alps Open del 2023, anno in cui ha ottenuto la ‘carta’ per l’HotelPlanner Tour. E’ andato a segno alla 46ª gara disputata e ha ricevuto un assegno di 48.000 euro su un montepremi di 300.000 euro.

Degli altri italiani Aron Zemmer è terminato 37° con 290 (71 73 72 74, +2), e Lorenzo Scalise 71° con 295 (70 74 77 74, +7). Sono usciti al taglio Enrico Di Nitto, (77 72) e Andrea Romano (76 73), 115.i con 149 (+5).