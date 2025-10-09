golf,-italian-pro-tour:-morugan-al-comando-a-parma

Roma, 9 ott. (askanews) – Sul percorso La Rocca del Golf del Ducato, a Sala Baganza (PR), lo spagnolo Manuel Morugan è il leader del Parma Alps Open grazie a un giro iniziale in 64 colpi (-8). Subito alle sue spalle Jacopo Vecchi Fossa, secondo con 65 (-7), mentre il terzo posto è condiviso da Davide Buchi e da un gruppo di francesi e spagnoli a -6.

In una classifica compatta, Filippo Bergamaschi e Marco Florioli chiudono in top ten con 67 (-5), in compagnia dell’olandese Kiet Van der Weele. Bene anche Leonardo Rigotti, Riccardo Bregoli, Matteo Cristoni, Andrea Romano, Mattia Comotti, Filippo Grossi e il dilettante Andrea Gallini, tutti al 14° posto con 69 (-3).

Vecchi Fossa, 31 anni, già vincitore dell’Open de la Mirabelle d’Or 2024 e terzo nell’ordine di merito dell’Alps Tour, punta a consolidare una delle cinque carte per l’HotelPlanner Tour. “Ho espresso un gran golf e tutto è andato perfettamente – ha detto -. Giocare qui, davanti a tanti amici, è sempre speciale.”

Il Parma Alps Open si gioca sulla distanza di 54 buche, con montepremi di 42.500 euro e prima moneta da 6.200 euro. Dopo 36 buche, il taglio lascerà in gara i primi 40 classificati e i pari merito al 40° posto.

Il percorso La Rocca, tra i più affascinanti d’Italia, si snoda tra querce e acacie in un paesaggio collinare di grande eleganza: un vero parkland che unisce natura, storia e tradizione golfistica. Credit foto: Raffaele Canepa – 3Mind – FIG