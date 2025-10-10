golf,-italian-pro-tour:-vecchi-fossa-in-vetta-al-parma-alps-open

Roma, 10 ott. (askanews) – A un giro dal termine del Parma Alps Open, terzo evento stagionale dell’Italian Pro Tour e tappa dell’Alps Tour, la lotta per il titolo si accende sul percorso La Rocca del Golf del Ducato a Sala Baganza (PR). In testa, con 132 (-12) colpi, il trio formato da Jacopo Vecchi Fossa, Javier Barcos e Paul Franquet, che ha costruito un margine di tre lunghezze sui primi inseguitori.

Alle loro spalle, al quarto posto con 135 (-9), ci sono Matteo Cristoni e lo spagnolo Asier Aguirre Izcue, mentre a quota 137 (-7) si trovano Luca Memeo, Filippo Grossi, Davide Buchi, l’olandese Jerry Ji, gli spagnoli Jorge Maicas e Borja Martin e il francese Paul Margolis.

In buona posizione anche Filippo Bergamaschi, Elia Dallanegra e Ludovico Addabbo, tredicesimi con 138 (-6) insieme agli spagnoli Alvaro Hernandez Cabezuela e Manuel Morugan, leader dopo il primo giro ma in difficoltà nel secondo (74, +2). A 139 (-5) si trova Marco Florioli accanto al giovane dilettante Lapo Francesco Bisazza (Montecchia Golf), 19enne di Valdagno, miglior amateur. Seguono con 140 (-4) Jacopo Albertoni e un altro dilettante, Pietro Boeris (Padova), 20enne di Pinerolo.

Per Jacopo Vecchi Fossa (65 67), 31 anni, reggiano, già vincitore quest’anno all’Open de la Mirabelle d’Or, si tratta di un’occasione per confermare la propria forma e avvicinarsi alla certezza matematica di una delle cinque “carte” per l’HotelPlanner Tour 2026 riservate ai migliori del ranking. Sul percorso emiliano, dove nel 2023 si è imposto nel PGAI Championship, Vecchi Fossa ha messo insieme sei birdie e un solo bogey.

Javier Barcos (69 63), 23 anni, numero 1 dell’ordine di merito e già certo della promozione, ha firmato il miglior score del giorno con un 63 (-9), frutto di nove birdie. Il giovane francese Paul Franquet (66 66), 20 anni, con due top ten in 24 presenze sul tour, ha confermato la brillantezza del suo debutto ripetendo il 66 (-6) iniziale, con sette birdie e un bogey.

Il taglio dopo 36 buche ha promosso all’ultimo giro 51 concorrenti, tra cui quattro dilettanti. In palio un montepremi complessivo di 42.500 euro, con 6.200 euro destinati al vincitore. (Credit foto: Raffaele Canepa – 3Mind – FIG)