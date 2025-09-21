golf,-juan-carlo-ritchie-domina-l’italian-challenge-open

Roma, 21 set. (askanews) – Al Golf Nazionale di Sutri (Viterbo), Juan Carlo Ritchie mette tutti in fila e conquista l’Italian Challenge Open con un totale di 268 colpi (69 63 68 68, -20). Per il 31enne sudafricano di Standerton si tratta del terzo successo stagionale e del secondo consecutivo dopo la vittoria della scorsa settimana all’Open de Portugal, risultato che gli permette di tornare a competere immediatamente sul DP World Tour.

Ritchie, in testa al termine del “moving day” insieme allo svedese Robin Petersson, chiude il torneo con una partenza bruciante: sette birdie consecutivi dalla buca 1 alla 7 nel quarto round, completando il percorso con un totale di otto birdie, un bogey e un triplo bogey all’ultima buca. Alle sue spalle, con 270 (-18) colpi, lo svedese Petersson e il connazionale Christofer Rahm.

Il Trofeo Regione Lazio va invece a Lorenzo Scalise, 11° con 274 (-14), miglior italiano della competizione. Altri piazzamenti azzurri: Jacopo Vecchi Fossa 25° (-11), Andrea Romano 28° (-10), Michele Ortolani 40° (-7), Aron Zemmer 43° (-6) e Giovanni Binaghi 50° (-5), miglior dilettante dell’evento.

La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di importanti autorità tra cui Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale, Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf, e il Sindaco di Sutri Matteo Amori. Durante la premiazione Rocca ha consegnato una medaglia a Cerchiai in segno di riconoscimento per l’organizzazione dell’evento.

“Sono felicissimo di tornare a giocare sul DP World Tour – ha dichiarato Ritchie – L’obiettivo è competere sempre ai massimi livelli. Dedico questa vittoria a mia moglie e ringrazio gli organizzatori per il fantastico torneo.”

L’Italian Challenge Open conferma così la sua tradizione di trampolino verso il DP World Tour: nel 2024 l’inglese John Parry conquistò il torneo all’Argentario Golf Club, ottenendo la promozione sul circuito internazionale. Con la vittoria a Sutri, Ritchie aggiunge al suo palmarès la settima affermazione sull’HotelPlanner Tour, l’ex Challenge Tour, dopo il successo al German Open e all’Open de Portugal.

L’evento, inserito nella Settimana Europea dello Sport promossa dalla Commissione Europea, ha contribuito a promuovere stili di vita sani e attività sportive tra i cittadini. Il prossimo appuntamento dell’Italian Pro Tour sarà il Parma Alps Open, in programma dal 9 all’11 ottobre al Golf del Ducato di Sala Baganza, in Emilia-Romagna. Credit foto: Raffaele Canepa – 3Mind – FIG