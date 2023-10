Golf, la danese Sofie Kibsgaard Nielsen sbanca il Lombardia Open

Il prossimo anno giocherà sul Ladies European Tour

Roma, 7 ott. (askanews) – A due tornei dalla conclusione, il Let Access 2023 ha già dato il primo responso: la danese Sofie Kibsgaard Nielsen, ventiquattrenne di Thisted, cittadina danese dello Jutland affacciata sul Mare del Nord, il prossimo anno giocherà sul Ladies European Tour, la serie A del golf femminile continentale. Il lasciapassare se lo è conquistato sugli insidiosi green del Golf Club Varese, lasciando a 4 colpi la spagnola Maria Herraez Galvez e la norvegese Dorthea Forbrigd, che le hanno fatto da damigelle d’onore sul podio.

Gli 8.000 euro che spettano alla vincitrice se li è guadagnati nel primo e nell’ultimo giro, rispettivamente in 66 e 69 colpi. Un piccolo rallentamento venerdì, ma poi ha cominciato le ultime 18 buche con il turbo: quattro birdie e un solo bogey alla 8. Quanto bastava per distanziare nettamente le avversarie, capaci magari di mettere a segno più birdie, ma anche di soffrire qualche bogey di troppo. Ne sa qualcosa Emily Price, l’inglesina che alla partenza dell’ultimo giro comandava le danze: un bogey sul green della 18 l’ha fatta scivolare in quarta posizione e fuori dalla foto ricordo del Lombardia Open.

Per il Golf Club Varese una gara da ricordare, non solo per il rientro in grande stile nel giro che conta del golf internazionale, ma anche per i commenti entusiastici delle ragazze in gara, ammaliate da un percorso dal sapore antico ma perfetto nella sua manutenzione e affascinate dalla storia che si respira in club house, un monastero romanico del XII secolo che è finito nello smartphone di tutte le giocatrici.

Soddisfatti il presidente del Club Rinaldo Corti, i numerosi sponsor rappresentati al momento della premiazione dal segretario generale della Camera di Commercio di Varese Mauro Temperelli e anche Regione Lombardia che ha recapitato in Europa la sua immagine verde, turistica e sportiva.