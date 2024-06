golf,-ladies-italian-open:-terzetto-al-comando

La spagnola Fernandez Cano, australiana Rudgeley e svizzera Arafi

Roma, 15 giu. (askanews) – La spagnola Fatima Fernandez Cano, l’australiana Kirsten Rudgeley e la svizzera Tiffany Arafi sono in vetta con 66 (-6) colpi dopo il giro iniziale del Ladies Italian Open, la massima manifestazione nazionale femminile che si sta svolgendo sul percorso del Golf Nazionale (par 72) a Sutri (Viterbo) (Foto Federgolf.it)

Nella 27ª edizione dell’evento in calendario sul Ladies European Tour, che ha quale partner istituzionale la Regione Lazio e il supporto dell’official advisor Infront Italy, buona prestazione di Alessandra Fanali e della dilettante Francesca Fiorellini, 19.e con 71 (-1), che su un campo molto impegnativo sono state tra le 29 concorrenti che hanno realizzato uno score sotto par.

Il trio di testa è seguito dall’indiana Diksha Dagar, quarta con 68 (-4) e penalizzata da un bogey nel rientro che le ha impedito di rimanere in vetta, e dalla ceca Sara Kouskova, quinta con 68 (-4). Al sesto posto con 69 (-3) le statunitensi Olivia Schmidt e Katherine Muzi, la tedesca Leonie Harm, l’austriaca Sara Schober, la svizzera Kim Metraux, sorella di Morgane vincitrice dell’Open nel 2022, e la sudafricana Lee-Anne Pace, che punta al 12° titolo sul circuito per arricchire un palmarès in cui figurano anche un successo sul LPGA Tour e undici sul Sunshine Ladies Tour. Insieme alle due azzurre, tra le altre, la singaporiana Shannon Tan, settima nell’ordine di merito e a segno nel Magical Kenya Open, la svedese Sofie Bringner e la spagnola Marta Sanz Barrio e la giapponese Ayako Uehara.

Delle altre italiane hanno concluso in par Marta Spiazzi, e Carolina Melgrati (am), 30.e con 72 (par), un colpo in più per Virginia Elena Carta, 41ª con 72 (+1), e subito dietro Emma Lundgren, 59ª con 74 (+2).