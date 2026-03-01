golf,-laporta-secondo-in-sudafrica,-pass-per-the-open

Roma, 1 mar. (askanews) – Francesco Laporta, con un’ottima prestazione in cui è stato sempre in corsa per il titolo, si è classificato secondo con 269 (66 64 70 69, -11) colpi nell’Investec South African Open Championship, undicesimo evento stagionale del DP World Tour, organizzato in collaborazione con il Sunshine Tour e disputato a Stellenbosch, in Sudafrica, sul percorso dello Stellenbosch Golf Club (par 70). In tal modo il pugliese si è conquistato un posto nel field di un Major, il The Open.

Ha siglato il secondo successo sul circuito, dopo quello della settimana precedente nel Magical Kenya Open, il sudafricano Casey Jarvis con 266 (67 68 64 67, -14), che, oltre a Laporta, ha preceduto anche il connazionale Hennie Du Plessis e il francese Frederic Lacroix. Al quinto posto con 270 (-10) l’inglese Eddie Pepperell e al sesto con 272 (-8) altri due sudafricani, Daniel Van Tonder e Haydn Porteous, e lo spagnolo Adrian Otaegui, che ora gioca sotto la bandiera degli Emirati Arabi Uniti.

Ha recuperato 39 posizioni con un 65 (-5, sette birdie, due bogey) Matteo Manassero, 32enne di Negrar di Valpolicella (VR), 24° con 276 (70 71 70 65, -4), mentre è uscito al taglio Gregorio De Leo, 25enne biellese, 93° con 143 (70 73, +3), entrato nel field per aver vinto una delle tre gare di qualifica. Era iscritto, ma non ha potuto partecipare Andrea Pavan, 36enne di Roma, vittima di un grave incidente.

Jarvey Casey, 22enne di Boksburg, ha iniziato il round finale al comando con un colpo di vantaggio su Laporta e Du Plessis e poi ha allungato progressivamente il passo con quattro birdie, contro un bogey, per il 67 (-3). Nel suo palmarès vi sono anche due vittorie sul Sunshine Tour, una sull’HotelPlanner Tour e una sul Big Easy Tour, il secondo circuito di casa. Con il titolo ha ottenuto il pass sia per il The Masters che per il The Open, si è portato dal 24° al quarto posto nella Race To Dubai (ordine di merito) e ha percepito un assegno di 216.006 euro su un montepremi di circa 1.270.000 euro (1.500.000 dollari la cifra ufficiale).

Francesco Laporta, 35enne di Castellana Grotte (BA), ha ripetuto la prestazione convincente della settimana prima quando è terminato quarto nel Magical Kenya Open. Ha cominciato il torneo in quinta posizione, poi è salito al vertice, è sceso in seconda nel terzo che ha mantenuto con un parziale di 69 (-1, tre birdie, due bogey). Con la 17ª top ten sulle 182 presenze nel tour è salito dalla 92ª alla 34ª piazza nella Race to Dubai. (Foto Stefano Di Maria)