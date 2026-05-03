golf,-lindberg-trionfa-in-turchia.-migliozzi-secondo

Roma, 3 mag. (askanews) – Lo svedese Mikael Lindberg conquista il primo titolo sul DP World Tour imponendosi nel Turkish Airlines Open con 278 (66 73 70 69, -10) colpi, al termine di una gara combattuta sul percorso del National Golf Club di Belek. Decisiva la leadership presa nel terzo giro e consolidata con un finale in 69 (-3), che gli consente di respingere il tentativo di rimonta dell’azzurro Guido Migliozzi, secondo con 280 (-8). Ottima anche la prova di Gregorio De Leo, settimo con 282 (-6) e in corsa fino alle battute conclusive, mentre Matteo Manassero chiude 13° con 284 (-4).
Alle spalle dei primi due, quarto posto con 281 (-7) per lo scozzese Ewen Ferguson, l’olandese Darius Van Driel e il danese Jacob Skov Olesen. In settima posizione, oltre a De Leo, anche il portoghese Ricardo Gouveia, mentre chiudono noni a 283 (-5) il francese Ugo Coussaud, il sudafricano JC Ritchie, l’inglese Marcus Armitage e il giapponese Kota Kaneko.
Per Lindberg, 33enne di Stoccolma, si tratta del primo successo sul circuito dopo 69 partecipazioni, impreziosito da un assegno di 467.500 dollari su un montepremi di 2.750.000. Il titolo gli consente anche di chiudere al comando l’Asian Swing, incassando un bonus di 200.000 dollari e assicurandosi la partecipazione ai tornei più prestigiosi della stagione, tra cui lo U.S. PGA Championship e il Genesis Scottish Open.
Tra gli italiani, Migliozzi si distingue per regolarità, unico a girare sempre sotto par nei quattro round, mentre De Leo paga nel finale una penalità per gioco lento alla buca 11 che ne compromette le ambizioni di vittoria. Più indietro Edoardo Molinari, 53° con 290 (+2), e Renato Paratore, 70° con 294 (+6). Non superano il taglio, tra gli altri, Francesco Molinari e Francesco Laporta.
Sul fronte femminile, grande prestazione di Anna Zanusso che chiude quarta nel MCB Ladies Classic – Mauritius con 205 (-11), miglior risultato in carriera. La vittoria va alla danese Smilla Tarning Soenderby con 202 (-14), davanti alla svedese Kajsa Arwefjall e alla sudafricana Casandra Alexander, entrambe a 203 (-13).
Zanusso, 26 anni, firma anche il miglior giro del torneo con uno splendido 63 (-9, nove birdie), nuovo record personale. Più indietro le altre azzurre: Roberta Liti è 27ª, Alessia Nobilio 32ª e Alessandra Fanali 50ª, mentre manca il taglio Matilde Partele. (Foto Setanodimaria.com)