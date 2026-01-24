golf,-l’italia-ha-vinto-l’octagonal-international-match

Roma, 24 gen. (askanews) – L’Italia ha vinto l’ottava edizione dell’Octagonal International Match prevalendo in un emozionante incontro finale sulla Spagna. Sul percorso del Costa Ballena Ocean Golf Club, a Rota nei pressi di Cadice in Spagna, la gara si è conclusa in parità (3-3), ma gli azzurri hanno ottenuto il trofeo per aver conquistato un maggior numero di buche (11-10). Un successo quanto meritato anche alla luce della fase eliminatoria a gironi, dove il team italiano è stato l’unico a concludere a punteggio pieno dopo aver sconfitto Germania (5,5-3,5), Olanda (4-1) e Svizzera (3,5-2,5). Gli iberici si sono imposti nel secondo con quattro punti come Inghilterra e Irlanda, superate nella graduatoria avulsa.

Nella finale gli spagnoli hanno acquisito i tre punti con Juan Miro (1 up su Michele Ferrero), Gonzalo Baños (3&2 su Eugenio Bernardi) e con Marcel Fonseca (6&5 su Sebastiano Moro), mentre gli azzurri hanno siglato i primi due con Francesco Lapo Bisazza (5&3 su Yago Horno) e con Filippo Ponzano (5&3 su Samuel Love). A quel punto sono rimasti in campo a decidere le sorti della gara Giovanni Binaghi e Nicolas Vidal con il milanese avanti di 1 up, che è poi riuscito a mantenere sino al termine per una vittoria che conferma ancora una volta la vitalità del golf giovanile italiano e il lavoro svolto dalla FIG e dai tecnici federali che mettono gli atleti in condizione di esprimersi al meglio.

Al terzo posto l’Olanda (3,5-2,5 sull’Inghilterra), al quinto l’Irlanda (3,5-2.5 sulla Germania) e al settino il Portogallo (3,5-2,5 sulla Svizzera). Hanno assistito il team azzurro Giorgio Grillo, Allenatore Responsabile Squadra Under 18, e Alessandro Bandini, Vice Allenatore Responsabile Squadra Under 18.

Il maltempo ha costretto gli organizzatori a variare la formula del torneo, che prevedeva in ogni incontro tre doppi e sei singoli, mantenuta solo nella prima giornata. Nella seconda si sono svolti un doppio e quattro singoli e nelle ultime due sei singoli. Le otto compagini sono state divide in due gironi di quattro per sorteggio dove ognuna ha affrontato le altre tre con classifica a punti. Al termine le prime si sono contese il titolo, poi le altre, a scalare, si sono battute per il terzo, il quinto e il settimo posto.