golf,-molinari,-pavan-e-de-leo-al-danish-open

Roma, 13 ago. (askanews) – Francesco Molinari, Andrea Pavan e Gregorio De Leo saranno impegnati nel Danish Golf Championship, il 32° evento, Major compresi, del DP World Tour in programma dal 14 al 17 agosto al Furesø Golf Klub di Copenhagen, in Danimarca.

Difende il suo unico titolo il francese Frédéric Lacroix, 30enne di Parigi, che ha scarse chance di ripetersi in una annata con poche luci (un settimo posto) e molte ombre. Agguerriti i giocatori danesi (al via quasi tutti i migliori) ben decisi a conquistare l’Open di casa che, in dieci edizioni, si sono aggiudicati una sola volta la competizione con Rasmus Hojgaard (2023). Proverà a concedere il bis, ma hanno possibilità di puntare al successo anche il fratello gemello Nicolai, Thorbjorn Olesen, Hamish Brown, Niklas Norgaard, Jonathan Goth-Rasmussen e Rasmus Neergaard-Petersen. Non ne ha probabilmente Thomas Bjorn, che comunque sarà tra i concorrenti più seguiti dal pubblico.

Nel field di buona qualità vi sono anche nove vincitori stagionali con due nella top ten della Race to Dubai (ordine di merito), il norvegese Kristoffer Reitan (n. 3) e l’inglese Marco Penge (n. 5). Con loro pure l’australiano Elvis Smylie, gli statunitensi Ryggs Johnston e Johannes Veerman, il sudafricano Dylan Naidoo, lo spagnolo Eugenio Chacarra, con un passato sulla LIV Golf, il tedesco Nicolai Von Dellingshausen e il transalpino Adrien Saddier, che si è imposto nell’82°Open d’Italia all’Argentario Golf Club.

Da seguire anche lo scozzese Ewen Ferguson, il finlandese Sami Valimaki, gli svedesi Sebastian Soderberg e Jesper Svensson, il malese Gavin Green e l’inglese Matt Wallace (sua la vittoria nel 2018).

Il torneo, nato nel 2014 come Made in Denmark, ha poi cambiato il nome in Made in HimmerLand, per arrivare all’attuale nel 2024. Oltre a Lacroix, Hojgaard e Wallace, prenderanno il via altri tre past winner: lo scozzese Marc Warren (2014) e gli inglesi Oliver Wilson (2022) e David Horsey (2015). Nel 2021 Guido Migliozzi è stato runner up.