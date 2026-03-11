mercoledì, 11 Marzo , 26

Golf, Quintetto azzurro al Women’s Australian Open
Golf, Quintetto azzurro al Women’s Australian Open

Roma, 11 mar. (askanews) – Terzo evento dei quattro consecutivi organizzati in Australia dal Ladies European Tour in collaborazione con il WPGA Tour of Australasia. A Lockleys, nei pressi di Adelaide, si svolge dal 12 al 15 marzo il Women’s Australian Open, giunto alla 33ª edizione, al quale partecipano Alessandra Fanali, Roberta Liti, Alessia Nobilio, Anna Zanusso e Matilde Partele.

Sul percorso del Kooyonga Golf Club calamitano le attenzioni della vigilia tre giocatrici delle 31 australiane in campo, tutte Major Champions: Minjee Lee, 29enne di Perth, numero quattro mondiale, undici successi sul LPGA Tour (tre in tornei del Grande Slam), due sul LET e due sull’ALPG Tour (uno da dilettante), Hannah Green, anche lei 29enne di Perth, numero 9 del Rolex Rankings, sette titoli sul circuito americano (un major), tre sull’Epson Tour e quattro in quello di casa, e Grace Kim, 25enne di Sydney, n. 26 al mondo, due vittorie nel tour USA (un major), una sull’Epson Tour e due sull’ALPG Tour.

Saranno le favorite, ma nel field sono molte le atlete che hanno le qualità per puntare in alto, in una gara che promette emozioni, a iniziare dalle due vincitrici stagionali al via, l’altra australiana Kelsey Bennett, a segno nel precedente Australian Classic e numero uno dell’ordine di merito, e la francese Agathe Laisne, numero due, che si è imposta nel NSW Open.

Senza dimenticare le altre sette che le seguono nella top ten: le inglesi Caley McGinty (n. 4), classificata tra le cinque nelle prime due presenze da rookie sul LET, Meghan MacLaren (n. 6) e Charlotte Heath (n. 8), la sudafricana Casandra Alexander (n. 5), le thailandesi April Angurasaranee (n. 7) e Trichat Cheenglab (n. 9) e l’indiana Diksha Dagar (n. 10).

A contribuire allo spettacolo anche la singaporiana Shannon Tan, regina del LET 2025 con due allori, le inglesi Cara Gainer e Amy Taylor, che nel 2024 ha prevalso del Ladies Italian Open, la ceca Sara Kouskova, la canadese Anna Huang, la tedesca Alexandra Forsterling, la slovena Pia Babnik, le neozelandesi Amelia Garvey e Momoka Kobori e la svizzera Morgane Metraux.

Roberta Liti, 30 anni, attraversa un bel momento come ha dimostrato con il sesto posto nel precedente Australian Classic. È alla terza partecipazione come Anna Zanusso, 25 anni, anche lei a premio nelle prime due. Alessandra Fanali, 26 anni, è alla quarta dopo aver superato tre tagli, con 16ª piazza nel NSW Open. Secondo impegno per Matilde Partele, 20 anni, neopro, con ‘carta’ presa alla Aicha Q School (24ª) in Marocco, mentre Alessia Nobilio, 24 anni, ha necessità di trovare il ritmo giusto dopo tre gare non all’altezza delle sue possibilità. Il montepremi è di 1.700.000 dollari australiani (circa 1.030.000 euro).

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.