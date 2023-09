Golf, Ryder Cup, Usa vincono tre four-ball su 4 a -5 dall’Europa

Domani decisivi i 12 singoli, all’Europa servono 4 vittorie

Roma, 30 set. (askanews) – L’Europa chiude la seconda giornata di Ryder Cup avanti di cinque lunghezze sugli Stati Uniti: al Marco Simone Golf & Country Club di Roma, il Vecchio Continente è avanti 10½ – 5½. Tre punti per Team Usa nei four-ball della seconda giornata . Usa che si portano a -5 dall’Europa prima dell’ultima giornata di questa Ryder Cup. Decisivi i 12 singoli in programma domenica: all’Europa servono quattro vittorie per portare a casa la coppa. Gli Stati Uniti (detentori del trofeo) per mantenere la Coppa devono raggiungere i 14 punti.

I punti statunitensi sono arrivati da Burns/Morikawa, Homa/Harman e Cantlay/Clark. I primi chiudono alla buca 15 e portano a casa la vittoria per 4&3 contro Hovland/Aberg. I secondi hanno la meglio nonostante il grande recupero di Fleetwood/Højgaard: alla fine la spuntano Homa/Harman per 2&1 alla buca 17. Cantlay/Clark completano la rimonta nella buca 18 e sorpassano alla fine McIlroy/Fitzpatrick con un gran birdie. Terzo successo pomeridiano degli States, che si presenta domenica con cinque lunghezze di svantaggio: 10½ – 5½.

Il punto europeo arriva da un Justin Rose fenomenale: è un suo putt a decidere il terzo match, che va all’Europa 3&2. Si devono arrendere Spieth/Thomas, esplode il Marco Simone.