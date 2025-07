golf,-scottie-scheffler-vince-the-open-championship

Roma, 20 lug. (askanews) – Scottie Scheffler, numero 1 mondiale, è stato il dominatore assoluto del 153° The Open, il quarto e ultimo Major stagionale che ha vinto con 267 (68 64 67 68, -17) colpi, sul percorso del Royal Portrush GC (par 71), di Portrush, nell’Irlanda del Nord. E’ stato il terzo successo consecutivo degli statunitensi, che hanno occupato anche i primi quattro posti. Scheffler, preso il comando nel secondo round, ha poi controllato la gara con giocate di alta classe senza concedere praticamente nulla agli avversari ai quali non è rimasto che competere per la seconda posizione ottenuta da Harris English con 271 (-13). In terza con 272 (-12) Chris Gotterup, a segno nel precedente Genesis Scottish Open, e in quarta con 273 (-11) Wyndham Clark, affiancato dall’inglese Matt Fitzpatrick e dal cinese Haotong Li.