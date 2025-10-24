golf,-sergio-melpignano-senior-italian-open:-price-allunga

Roma, 24 ott. (askanews) – Il gallese Phillip Price è rimasto al comando con 132 (64 68, -12) colpi a un giro dal termine del Sergio Melpignano Senior Italian Open, che si sta disputando sul percorso del San Domenico Golf (par 72) di Savelletri di Fasano (Brindisi).

Nel quarto evento dell’Italian Pro Tour 2025, il circuito delle gare nazionali e internazionali organizzato dalla Federazione Italiana Golf, con la collaborazione del Ministro per lo Sport e i Giovani e con il supporto dell’Official Advisor Infront Italy, e in calendario anche nel Legends Tour, riservato ai pro “over 50”, Price, con un parziale di 68 (-4, quattro birdie e nessun bogey sulle 36 buche) ha allungato il passo e ha quattro colpi di vantaggio sugli inglesi Van Phillips e Andrew Marshall, secondi con 136 (-8).

Si è mantenuto in buona classifica Alessandro Tadini, 15° con 139 (68 71, -5). Lo seguono Emanuele Canonica 36° con 142 (71 71, -2), Marcello Santi 47° con 145 (75 70, +1), insieme al campione gallese Ian Woosnam, vincitore di un Major (Masters, 1991), Gianluca Pietrobono 53° con 147 (71 76, +3) e Costantino Rocca 60° con 153 (76 77, +9).

In quarta posizione con 137 (-7) gli inglesi Phillip Archer e Craig Farrelly, lo scozzese Greig Hutcheon, l’irlandese Gary Murphy e lo svedese Mikael Lundberg, mentre tra i sei concorrenti in nona con 138 (-6) si trova l’australiano Scott Hend, leader dell’ordine di merito. Nessuna chance di difendere il titolo per il tedesco Thomas Gögele, 23° con 140 (-4).

Phillip Price 59enne di Pontypridd, proverà a firmare il quarto titolo sul Legends Tour. Nella carriera sull’European Tour (ora DP World Tour) ha ottenuto tre successi tra il 1994 e il 2003, ha fatto parte del Team Europe nella vittoriosa Ryder Cup del 2002 e ha difeso i colori della sua nazione in nove occasioni nella World Cup. Il montepremi è di 350.000 euro con prima moneta di 52.500 euro. (Foto Raffaele Canepa – 3Mind – Federazione Italiana Golf )