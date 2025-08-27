golf-sostenibile,-ecco-gli-european-tour-sustainability-awards

Roma, 27 ago. (askanews) – Gli European Tour Group Sustainability Awards, lanciati per la prima volta nel 2024, torneranno nel 2025 in un nuovo formato globale ampliato. I premi sono stati ideati per mettere in mostra e celebrare i vari fornitori che hanno promosso innovazioni e pratiche sostenibili nel loro lavoro a supporto dei tornei del DP World Tour, HotelPlanner Tour, Legends Tour o G4D Tour.

Le iscrizioni sono aperte e si chiuderanno a mezzanotte del 2 ottobre 2025. Ci sono cinque categorie individuali: Sedi, Allestimento, Operazioni, Tecnologia e Innovazione e Ristorazione. Ogni categoria avrà ora un vincitore per ciascuna delle tre aree geografiche: Europa, Medio Oriente e Resto del mondo. Per essere idonea, ogni candidatura deve riferirsi a un progetto o a un’iniziativa realizzata tra il 1° settembre 2024 e il 1° ottobre 2025. I vincitori saranno annunciati il 12 novembre in una cerimonia ibrida, in presenza e da remoto, durante l’evento conclusivo della stagione del DP World Tour, il DP World Tour Championship, dove verrà incoronato anche il vincitore della “Race to Dubai” dell’intera stagione.