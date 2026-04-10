golf,-vandermoten-leader-a-cornate-d’adda

Roma, 10 apr. (askanews) – Alexandre Vandermoten si conferma al comando del Villa Paradiso Alps Open dopo il secondo giro disputato al Golf Villa Paradiso di Cornate d’Adda. Il francese, con uno score di 132 colpi (-12), mantiene due lunghezze di vantaggio sullo spagnolo Pablo Alperi, secondo con 134 (-10) e autore del record del campo grazie a un eccellente 64 (-8).

In terza posizione risale Flavio Michetti con 135 (-9), protagonista di un giro senza bogey e con sette birdie che gli consente di guadagnare dieci posizioni. Tra gli italiani si mettono in evidenza anche Lucas Fallotico e Leonardo Iacovitti, sesti con 138 (-6), mentre l’amateur Lapo Francesco Bisazza e Luca Galliano condividono l’11° posto con 139 (-5). Più indietro Andrea Romano, leader dell’ordine di merito, 17° con 140 (-4) insieme a Filippo Bergamaschi.

Al termine delle 36 buche il taglio ha lasciato in gara 49 giocatori. Si fermano invece Issa Nlareb A Amang e Mariano Di Vaio, applauditi dal pubblico nonostante gli score sopra il par.

“Anche nel secondo round ho mantenuto il feeling di solidità e sono riuscito persino a mettere a segno il mio secondo albatross della carriera”, ha dichiarato Vandermoten, sottolineando come il rischio maggiore nel giro finale sarà “perdere la concentrazione”. Soddisfatto anche Alperi: “È andato tutto alla perfezione, cercherò di prolungare questo ottimo feeling col campo”. Fiducioso Michetti: “Ho lavorato soprattutto sull’aspetto mentale, questa serenità mi fa ben sperare”.

Il torneo, sulla distanza di 54 buche, mette in palio un montepremi di 48.000 euro con prima moneta di 6.900 euro. Intanto al Golf Villa Paradiso proseguono anche le attività della Fun Zone, in attesa del concerto finale di Gatto Panceri. (Foto Raffaele Canepa – 3Mind – Federazione Italiana Golf)