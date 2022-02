Golosi di tutto il mondo, unitevi. Oggi è il Nutella Day

ROMA – Che mondo sarebbe senza Nutella? Sono passati 25 anni dal celebre spot televisivo del 1997 ma la domanda non ha ancora avuto una risposta. ‘Fortunatamente’, direbbero gli amanti della crema al cacao e alle nocciole più famosa al mondo, che oggi celebrano il ‘World Nutella Day’, istituito il 5 febbraio 2007 da Sara Rosso. La blogger americana amava a tal punto la Nutella da pensare che meritasse una giornata di festa. Un’idea che ai fan della Nutella piacque moltissimo, tanto da iniziare ad omaggiarla attraverso la condivisione sui social di immagini, idee, ispirazioni e ricette, celebrando il ‘World Nutella Day’ come un vero e proprio ‘fenomeno globale’.

Nel 2015 Sara Rosso ha trasferito il ‘World Nutella Day’ a Ferrero per aiutare questa festa a vivere e crescere. L’anno successivo la giovane Chrissy Eckman è diventata la prima ambasciatrice della Nutella. Dopo una settimana trascorsa a New York per creare contenuti promozionali, i suoi video sono stati pubblicati sulle pagine di Nutella e sono stati promossi su Facebook, Twitter, Instagram e Youtube, accumulando milioni di visualizzazioni.

Oggi il ‘World Nutella Day’ (https://www.nutella.com/it/it/world-nutella-day) è una vera e propria ricorrenza, un appuntamento imperdibile per milioni di persone. Tutti, grazie ai social, celebrano la propria passione ed il proprio amore smisurato per la Nutella, postando ricette, poesie, messaggi d’amore e fotografie all’insegna della golosità.

“La tua crema preferita, un’attività divertente e le persone che ami”. Sono i tre ingredienti che danno vita allo ‘Smile Combo’, quella che sul portale della celeberrima crema spalmabile al cacao e alle nocciole viene definita come ‘la tripletta perfetta a base di Nutella che ti farà sorridere e godere al meglio questo giorno speciale’.

Il portale, dove campeggia una cartina geografica del mondo realizzata con fette di pane ricoperte di Nutella, invita a ‘prendere ispirazione dalle nostre ricette’ e a ‘divertirsi creando il tuo Smile Combo. Non dimenticare di condividerlo sui social media con l’hashtag #worldnutelladay’. E così, accanto ai pancakes giapponesi trovano spazio i mini dorayaki e le torte ma anche i quadrotti e le yogurtelle: tutto rigorosamente avvolto e ricoperto di Nutella.

Però, siamo sinceri. La Nutella è meravigliosa da mangiare soprattutto immergendo il cucchiaino nel barattolo, di qualsiasi dimensione esso sia: dal bicchiere di vetro ai contenitori più grandi, compresi quelli che celebrano le bellezze d’Italia, fino al secchiello da 3 chilogrammi. E oggi i fan più sfegatati della Nutella possono trovare un’altra scusa per tenere nelle credenze di casa, o nascosti in altri luoghi segreti, una scorta della loro crema preferita: la ‘Nutella Friends Edition’, che contiene infatti 21 mini vasetti di Nutella da 30 grammi e che possono essere personalizzati. Lo speciale contenitore in vetro con logo in rilievo può invece essere riutilizzato come biscottiera o portaoggetti, per dare un ‘tocco Nutella’ alla cucina o a qualsiasi stanza della casa.

Tutto questo, udite udite, un giorno sarà possibile acquistarlo in Italia in un negozio ufficiale della Nutella, che nel nostro paese ancora non c’è. La notizia ufficiale tarda ancora ad arrivare ma sembra che la città scelta per ricoprire questo importante ruolo sia Firenze.Nell’attesa potremmo consolarci volando negli Stati Uniti, fino a Chicago: la città adagiata sul lago Michigan ospita infatti il ‘Nutella store’, formato da un palazzo a due piani che ricorda le forme accattivanti e coinvolgenti del barattolo di Nutella. Cosa si può degustare? Ma è ovvio: dai gelati alle crepes, dai muffin ai french toast, dagli yogurt ai croissant, dai biscotti ai waffle, fino alle baguette, ai pancakes e alla frutta. Tutto rigorosamente a base di Nutella!

Numerose le curiosità che ruotano attorno alla crema a base di cacao e nocciole più amata da grandi e piccoli di tutto il mondo. Tra queste la creazione di un francobollo a lei dedicato. Per festeggiare il cinquantesimo compleanno, nel 2014 l’Istituto poligrafico e la Zecca dello Stato hanno realizzato un francobollo che ritrae un barattolo di Nutella. Provate a leccarlo ma saprà solo di colla!

Simile riconoscimento è arrivato lo scorso anno, quando il ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso la moneta in argento della ‘Collezione numismatica 2021′ dedicata proprio alla Nutella. Creata dall’artista Annalisa Masini e coniata dalla Zecca dello Stato, la moneta ha un valore nominale di 5 euro e fa parte della Serie ‘Eccellenze italiane’. Sul dritto della moneta, al centro, è rappresentato un tradizionale vasetto di Nutella, mentre sul rovescio, sempre nella parte centrale, è incisa la riproduzione del più grande stabilimento italiano del Gruppo Ferrero, quello di Alba, in provincia di Cuneo, dove l’azienda fu fondata negli anni ’40.

Nutella fenomeno non solo nostrano ma mondiale. A testimoniarlo furono 27.854 cittadini tedeschi che per i 40 della Nutella si riunirono nella città di Gelsenkirchen, in Renania, per una colazione da Guinness dei primati. Pane e Nutella è il binomio perfetto e… da record. Durante l’Expo di Milano del 2015 fu infatti realizzato un panino lungo 122 metri, spalmato con tantissima Nutella. Il primato fu superato tre anni dopo a Como. In occasione del 155° anniversario della Croce Rossa è stata preparata una baguette lunga 132,66 metri, arricchita da ben 75 chili di Nutella.

La Nutella non si sposa solo con il palato, non è solamente sinonimo di golosità. La crema spalmabile a base di cacao e nocciole più famosa al mondo è anche cultura. Se ne accorsero anche Renato Zero ed Ivan Graziani, che la vollero celebrare nel 1995 con la canzone ‘La Nutella di tua sorella’. “Sei stressato, mangia la Nutella. Sei rilassato, mangia sempre quella. Dopo l’amore, andato com’è andato la Nutella ti consolerà”, recita il brano dei due cantautori.

D’altronde, ce lo chiediamo un po’ tutti: che mondo sarebbe senza Nutella?

