Gomitata in campo all'avversario, calciatore arrestato in Galles
Gomitata in campo all’avversario, calciatore arrestato in Galles

Gomitata in campo all’avversario, calciatore arrestato in Galles

Gomitata in campo all'avversario, calciatore arrestato in Galles
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Follia in Galles. Un giocatore di terza divisione ha tirato una gomitata in pieno viso a un avversario, al momento della battuta di un rigore, scatenenando un caos che ha portato all’arresto dello stesso calciatore. È successo tutto durante Trearddur Bay-Porthmadog, quando Tom Taylor, nel club dal 2024, ha colpito l’avversario Danny Brookwell per ottenere vantaggio sull’eventuale respinta del portiere. Taylor non è stato visto dall’arbitro e ha evitato un’espulsione certa. 

Il gesto ha creato grande scalpore in Galles, tanto che il suo stesso club si è dissociato e ha provveduto a sospendere il giocatore: “Il Trearddur Bay Football Club non tollera alcuna forma di violenza e riconosce che l’incidente non avrebbe dovuto verificarsi”, si legge in un comunicato ufficiale dopo che il caso è scoppiato su X, “il club porge le sue più sincere scuse al giocatore avversario coinvolto, al Porthmadog, agli ufficiali di gara, ai tifosi e all’intera comunità calcistica”. 

 

 

La vicenda, però, non ha avuto una coda giudiziaria. La gomitata violentissima è rimbalzata sui social, il video è diventato rapidamente virale tra richieste di radiazione e denunce. Il comportamento di Taylor non è sfuggito alla polizia, che ha aperto un fascicolo arrestando il calciatore per aggressione e ha reso noto che un uomo di 35 anni si trova al momento in custodia: “Gli agenti hanno svolto indagini per stabilire le circostanze dell’incidente… le indagini sono in corso e chiediamo ai cittadini di non fare supposizioni mentre le indagini proseguono”. Brookwell, dal canto suo, ha rimediato una commozione cerebrale. 

 

