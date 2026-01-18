gomitata-in-campo-all’avversario,-calciatore-arrestato-in-galles

(Adnkronos) –

Follia in Galles. Un giocatore di terza divisione ha tirato una gomitata in pieno viso a un avversario, al momento della battuta di un rigore, scatenenando un caos che ha portato all’arresto dello stesso calciatore. È successo tutto durante Trearddur Bay-Porthmadog, quando Tom Taylor, nel club dal 2024, ha colpito l’avversario Danny Brookwell per ottenere vantaggio sull’eventuale respinta del portiere. Taylor non è stato visto dall’arbitro e ha evitato un’espulsione certa.

Il gesto ha creato grande scalpore in Galles, tanto che il suo stesso club si è dissociato e ha provveduto a sospendere il giocatore: “Il Trearddur Bay Football Club non tollera alcuna forma di violenza e riconosce che l’incidente non avrebbe dovuto verificarsi”, si legge in un comunicato ufficiale dopo che il caso è scoppiato su X, “il club porge le sue più sincere scuse al giocatore avversario coinvolto, al Porthmadog, agli ufficiali di gara, ai tifosi e all’intera comunità calcistica”.

La vicenda, però, non ha avuto una coda giudiziaria. La gomitata violentissima è rimbalzata sui social, il video è diventato rapidamente virale tra richieste di radiazione e denunce. Il comportamento di Taylor non è sfuggito alla polizia, che ha aperto un fascicolo arrestando il calciatore per aggressione e ha reso noto che un uomo di 35 anni si trova al momento in custodia: “Gli agenti hanno svolto indagini per stabilire le circostanze dell’incidente… le indagini sono in corso e chiediamo ai cittadini di non fare supposizioni mentre le indagini proseguono”. Brookwell, dal canto suo, ha rimediato una commozione cerebrale.