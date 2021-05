Gommone diretto verso sette pescherecci in Libia, interviene la Marina

PALERMO – Questa mattina all’alba la fregata ‘Alpino’ della Marina militare, impegnata nell’operazione ‘Mare Sicuro’, si è diretta verso sette pescherecci italiani che si trovavano nelle acque della Cirenaica, all’interno della zona definita dal Comitato di coordinamento interministeriale per la sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture “ad alto rischio, a 26 miglia nautiche da limite esterno delle acque territoriali libiche. La comunicazione giunta via radio segnalava un gommone in arrivo ad alta velocità dalla costa cirenaica verso i sette pescherecci: a quel punto la nave riduceva le distanze con i motopesca e lanciava in volo l’elicottero di bordo e il proprio gommone a mare per fornire eventuale assistenza. Tutti i pescherecci, nel frattempo, si erano allontanati dall’area, mentre la marina militare decideva di mantenere l’elicottero in volo per assicurare che non si verificassero incidenti. Attualmente tutti i sette pescherecci sono in sicurezza e dirigono verso nord nel Mediterraneo centrale.

